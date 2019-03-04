Son Dakika Haberleri: Hollanda İran Büyükelçisini Geri Çağırdı

Hollanda İran Büyükelçisini Geri Çağırdı

1 saat önce

Hollanda, Tahran Büyükelçiliği personelini sınırdışı etmesinin ardından İran Büyükelçisini geri çağırdı.

Hollanda İran Büyükelçisini Geri Çağırdı, System.String[]
Hollanda, Tahran Büyükelçiliği personelini sınırdışı etmesinin ardından İran Büyükelçisini geri çağırdı.

Hollanda'nın 2 İranlı diplomatı sınırdışı etmesiyle iki ülke arasındaki ilişkiler gerginleşmişti. Tahran yapılanların 'samimiyetsiz ve yapıcı olmadığı' açıklamasında bulunarak karşılıklı tedbirler alınacağını taahhüt etmişti. Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, İran'ın Tahran Büyükelçiliği personelini sınırdışı etmesinin ardından büyükelçisini geri çağırdığını bildirdi. Twitter'da "Büyükelçiyi istişareler için geri çağırmaya karar verdik" şeklinde açıklama yapan Blok, "Karar, iki Hollanda büyükelçiliği personelinin sınırdışı edilmesinin ardından geldi. Bu kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Hollanda istihbarat servisi (AIVD), Haziran ayında İran Büyükelçiliğinde çalışan iki kişinin Hollanda'dan sınırdışı edildiğini duyurmuş ancak konuyla ilgili bir açıklama yapılmamıştı. Hollanda Mart ayında ise, eski Rus ajanı Sergey Skripal'in zehirlenmesinden dolayı 2 Rus diplomatını sınır dışı etmişti. - AMSTERDAM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:22 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hollanda'da Caminin Önünde Kuran'a ve Hz. Muhammed'e Hakaret Edildi Annesine Mesaj Attığını İddia Ettiği Akrabasını, 17 Yerinden Bıçaklayarak Öldürdü

Flash TV'nin Kapanma Anı! Ekran Böyle Karardı Son Dakika! Rekabet Kurumu 23 Zincir Market Hakkında Soruşturma Açtı! İşte O Marketler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 18:21:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hollanda İran Büyükelçisini Geri Çağırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]