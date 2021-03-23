Hollanda İstatistik Kurumu: Göçmenlerdeki Covid ölümlerinde Türkiye ve Surinam kökenliler başı çekiyor - Son Dakika
BBC

Hollanda İstatistik Kurumu: Göçmenlerdeki Covid ölümlerinde Türkiye ve Surinam kökenliler başı çekiyor

23.03.2021 14:57
Hollanda İstatistik Kurumu: Göçmenlerdeki Covid ölümlerinde Türkiye ve Surinam kökenliler başı çekiyor, System.String[]

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), koronavirüs salgınına bağlı ölüm riskinin, düşük gelirli kişiler arasında daha yaygın olduğunu açıkladı.

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), koronavirüs salgınına bağlı ölüm riskinin, düşük gelirli kişiler arasında daha yaygın olduğunu açıkladı. Göçmenler arasındaki ölümlerde ise Türkiye ve Surinam kökenliler öne çıkıyor.

İstatistik kurumunun araştırmasına göre, Hollanda nüfusunun en yoksul yüzde 20'si arasındaki Covid-19'a bağlı ölümlerin oranı, en zengin yüzde 20'lik kesime göre iki kat daha fazla.

Ölümlerin en fazla görüldüğü kesimler arasında, Türkiye kökenlilerin de bulunduğu "Batılı olmayan göçmen toplulukları" öne çıkıyor. Türkiye ve Surinam kökenli göçmenler arasındaki ölüm oranları, diğer göçmenlerden daha fazla.

Hollanda İstatistik Kurumu, Amsterdam Üniversitesi Tıp Fakültesi ile birlikte, koronavirüse bağlı ölümlerin yoksullar ve Batılı olmayan göçmenler gibi belirli toplumsal gruplar arasında daha yüksek olup olmadığını belirlemek için bir araştırma yaptı.

Gelir farkı doğrudan etkiledi

Salgının ilk dalgasını kapsayan Mart-Temmuz 2020 dönemindeki 10 bin 67 ölüm vakası incelendi. Araştırma sonucu, gelir farkı ve yaşam düzeyi gibi etkenlerin, Covid-19 ölümlerinde doğrudan etkili olduğunu ortaya koydu.

Özellikle 70 yaşın altındaki kişiler arasında gelir ayrımlarının etkisinin oldukça fazla olduğu belirlendi. 70 yaşın altındaki düşük gelirliler arasındaki koronavirüse bağlı ölüm oranı, aynı gruptaki zenginlere göre 3 kat daha yüksek çıktı.





Aynı durum 70 yaş üzeri düşük gelirli kişilerde de 2 kat daha fazla görüldü.

Hollanda İstatistik Kurumu'na göre, düşük gelirli nüfus grupları arasında aralarında Türkiye kökenlilerin de bulunduğu Batılı olamayan göçmenler önemli bir yer tutuyor. Geçen yıl Mart ve Haziran ayları arasında, göçmen kökenliler arasındaki koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığından ölüm riski daha yüksekti.

Batılı olmayan göçmen kişiler arasındaki ölüm oranı, Hollanda kökenlilere göre 1,5 kat daha fazla oldu.

Evden çalışmanın mümkün olmadığı işler risk nedeni

Düşük gelir gruplarının salgından daha fazla olumsuz etkilenmesinin en önemli nedenlerinden birinin, bu kişilerin evden çalışmanın mümkün olmadığı işlerde yer almaları olduğu belirtiliyor.

Her gün işe gitmek zorunda olan bu kesimlerde, yolda ya da iş yerinde enfeksiyon kapma riski daha yüksek.

Ölüm sayıları, göçmen grupları arasında da farklılık gösteriyor. Türkiye ve Surinam kökenli göçmenler arasında ölümler, Batılı olmayan Fas ve Karayip kökenli göçmenelere göre daha fazla yaşandı.

Hollanda'daki araştırmalara göre, bazı etnik gruplar arasında obezite, diyabet, kalp ve damar rahatsızlıkları daha yaygın. Bu da, koronavirüs enfeksiyonlarının daha ciddi seyretmesine neden olabiliyor.

Düşük gelirlilerin daha erken ölmesi, diğer hastalıklar için de geçerli. Sigara, obezite ve sağlıksız yaşam tarzı nedeniyle düşük gelirliler daha çabuk ölüyor.

Hollanda İstatistik Kurumu: Göçmenlerdeki Covid ölümlerinde Türkiye ve Surinam kökenliler başı çekiyor
Hollanda İstatistik Kurumu: Göçmenlerdeki Covid ölümlerinde Türkiye ve Surinam kökenliler başı çekiyor

Koronavirüs, Hollanda, Türkiye, Vefat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hollanda İstatistik Kurumu: Göçmenlerdeki Covid ölümlerinde Türkiye ve Surinam kökenliler başı çekiyor - Son Dakika Dünya

BBC

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