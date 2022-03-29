Hollanda İstatistik Kurumu: Kovid-19 göçmen kökenlilerde daha ölümcül - Son Dakika
Üye Girişi

Hollanda İstatistik Kurumu: Kovid-19 göçmen kökenlilerde daha ölümcül

29.03.2022 11:53
Hollanda İstatistik Kurumu: Kovid-19 göçmen kökenlilerde daha ölümcül

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), Hollanda'da salgının ilk yılında Kovid-19 kaynaklı ölüm oranlarının yabancı kökenlilerde Hollandalılardan daha fazla olduğunu açıkladı.

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), Hollanda'da salgının ilk yılında Kovid-19 kaynaklı ölüm oranlarının yabancı kökenlilerde Hollandalılardan daha fazla olduğunu açıkladı.

CBS'nin raporunda, Mart 2020-Mart 2021 dönemine ait ölüm oranlarına ilişkin veriler paylaşıldı.

Salgının ilk yılında Hollanda'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısının yaklaşık 28 bin olduğu belirtilen açıklamada, bu sayının söz konusu dönemde ülkedeki tüm ölümlerin yüzde 25'ini oluşturduğu bildirildi.

Raporda, araştırmanın yapıldığı dönemde ölen Fas kökenlilerin yaklaşık yüzde 26'sında sebebin Kovid-19 olduğu, aynı dönemde ölen Batı kökenli Hollandalılarda bu oranın yaklaşık yüzde 15 olarak tespit edildiği vurgulandı.

Faslılardan sonra en fazla Kovid-19 kaynaklı ölüm oranı yüzde 23'le Türk, yüzde 22'yle Surinam ve yüzde 19'la Endonezya kökenlilerden oluştu.

Araştırmada, düşük gelir grubundakiler arasında Kovid-19 kaynaklı ölümlerin oranının yüksek gelirlilere göre iki buçuk kat daha fazla olduğuna dikkat çekildi.

Araştırmacılar, göçmen kökenliler arasındaki ölüm oranının yüksekliğinin gerekçesi olarak obezite, şeker hastalığı ve kalp damar hastalıklarının bu grup arasında fazla olmasını gösterdi.

YORUMLAR
500
Son dakika! Eski eşini ve kızını öldürdükten sonra borçlu olduğu kişiyi de bıçaklamış Son dakika! Eski eşini ve kızını öldürdükten sonra borçlu olduğu kişiyi de bıçaklamış ABD'li Bilim İnsanları Vücudun Kan Kaybıyla Mücadelede Doğal Alarmını Keşfetti ABD'li Bilim İnsanları Vücudun Kan Kaybıyla Mücadelede Doğal Alarmını Keşfetti

Hollanda, Mart, CBS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hollanda İstatistik Kurumu: Kovid-19 göçmen kökenlilerde daha ölümcül - Son Dakika


Son Dakika
11:56 Zihinsel engelli sayılan uyuşturucu kaçakçısının cezası belirlendi! Gelecek hafta idam edilmesi bekleniyor
11:43 Yurt dışında tatil yapan Hande Erçel, bluzu için 12 bin TL, çantası için ise 24 bin TL ödedi
11:36 Son dakika! Edirne'de 4 kişilik bir aile, silahla vurulmuş halde ölü bulundu
11:33 Bir süredir haber alınamayan 26 yaşındaki polis memuru, peri bacasının içerisinde ölü bulundu
11:31 Mesut Özil'in takım arkadaşı Monreal: Onun tek sorunu herkesle sorunu olması
11:29 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıkladı: Teravih namazları camilerde cemaatle kılınacak
11:25 Putin'i sinirlendirecek hamle! 620 gizli Rus ajanın kimliklerini açığa çıkarıldı
11:22 29 Mart 2022 Salı gününde altının gram fiyatı 915 lira seviyesinden işlem görüyor
11:13 Yeni güne yükselişle başlayan dolar/TL 14,83 seviyelerinde işlem görüyor
10:52 Bahçeli "baraj altı" iddialarına çok sert: Kiralık anket şirketlerinin algı operasyonları bize sökmez!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 12:03:44. #1.12#
SON DAKİKA: Hollanda İstatistik Kurumu: Kovid-19 göçmen kökenlilerde daha ölümcül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement