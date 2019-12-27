Hollanda Kadın Milli Takımı'nın Tatar futbolcusu Nurija, 20 yıl sonra biyolojik annesine kavuştu

PSV Eindhoven ve 23 yaş altı Hollanda Kadın Milli Futbol Takımı oyuncusu, 21 yaşındaki Nurija (Nuriya) van Schoonhoven, yaklaşık 20 yıl önce ayrı düştüğü biyolojik annesini yıllar sonra buldu.

PEC Zwolle ve 23 yaş altı Hollanda Kadın Milli Takımı'nda oynadığı başarılı futbolla dikkat çeken ve geçen yıl PSV takımına transfer olan Nurija'nın, yüzünden eksik olmayan gülümsemesinin gerisinde zorlu bir hayat hikayesi olduğu ortaya çıktı.

Tatar bir ailenin çocuğu olan Nurija, Rusya'da Moskova'nın 900 kilometre doğusunda, aynı zamanda Sovyetler Birliği'nin kurucusu Lenin'in de doğum yeri olan Ulyanovsk'da doğmuş ve kısa bir süre sonra da anneannesi tarafından bir yetiştirme yurduna bırakılmış.

Bunun sebebi ise annesi Railya Kademyatova'nın psikiyatri hastası olması ve bir klinikte tedavi görmesiymiş.

Ulyanovsk yakınlarındaki bir köyde zor koşullarda yaşayan anneanne ise bebekle yeterince ilgilenemediği için, onu yetimhaneye vermek zorunda kalmış.

Nurija, 2 yaşındayken Sjaan ve Jan van Schoonhoven çifti tarafından, bakımevindeki bir başka çocukla birlikte evlat edinilerek, Hollanda'ya getirilmiş. Hollanda'nın doğusundaki Vaassen kentinde iyi koşullarda yetişen Nuriya evlatlık olduğunu unutmamış.

'Kayıp aranıyor' programı aracılığıyla

Zaman zaman biyolojik annesini merak eden kadın futbolcu, 17 yaşına geldiğinde, şizofreni hastası olan annesinin, psikiyatri kliniğinde kaldığı için kendisinden vazgeçmek zorunda kaldığını öğrenmiş.

Annesinin bir klinikte olmasının kendisini üzdüğünü belirten Nurija, onu bulup yardım etmeye karar vermiş. Bunun için, Hollanda Televizyonu'nda yayınlanan "Kayıp Aranıyor" (Spoorloos) adlı programla iletişime geçen kadın futbolcu, program ekibiyle birlikte geçtiğimiz günlerde Rusya'ya gitti.

AD gazetesinin haberine göre, Nurija ve televizyon ekibi önce, Ulyanovsk yakınlarındaki Starotimosjkino köyüne gitti. Nurija'nın 2 teyzesi ile 4 dayısı ile bu köyde yaşıyordu. Kışın sıcaklığın eksi 20 dereceye düştüğü köyde, merkezi ısıtma ve içme suyu yoktu.

Rusça bilmediği için köye tercümanla birlikte giden Nurija, uzaktan teyzelerini görünce ağlamaya başlamış. Hiç konuşmadan bir süre göz yaşlarıyla anlaşmışlar. Nurija, o anı "Küçük bir bebek olarak ordan ayrılışımı gördüm, bu benim ailem, geçmişim diye düşündüm" diye anlatıyor.

'Koşulları çok zor, onları çok iyi anladım'

Akrabalarının zor koşullarda yaşadığını belirten Nurija, kendisini çok sevmelerine rağmen neden yetiştirme yurduna bırakmak zorunda kaldıklarını daha iyi anladığını söylüyor.

Nurija ve televizyon ekibi, köydeki akrabalar aracılığıyla annesi Railya'nın izini buldu. Kendini iyi hissettiği zamanlarda kız kardeşi Ravza'nın yanında kalan Railya Kademyatova, halen çoğunlukla Ulyanovsk'taki bir psikiyatri kliniğinde yaşıyor.

İki kadının 20 yıl sonra ilk kez karşılaşması, tanık olan herkesi duygulandırdı. Klinikteki odasının kapısı açıldığında ayağa fırlayan Railya, kızını görünce koşarak sarıldı.

Dakikalarca Nurija'yı kollarından bırakmayan annesi, "Beni affet, bunu asla istemedim. Seni bulmak istedim ama nasıl yapacağımı bilmiyordum" diye özür diledi.

Nurija, annesinin gözlerine baktığında kendisini gördüğünü belirterek "Çok savunmasızdı. 40 yıldır kötü bir hayat sürmüştü. Buna çok üzüldüm" diyor

Annesinin hayatını değiştirmek istiyor

Annesi ile iki kez bir araya gelen Nurija, Hollanda'ya döndükten sonra birkaç hafta uyku sorunu yaşamış.

Genç futbolcu, annesinin klinikteki görüntüsünün gözünün önünden bir türlü gitmediğini anlatıyor.

Annesine iyi bakılmadığını, sıcaklık, sevgi ve güvenlikten yoksun bırakıldığını söyleyen Nurija, ortamı "Oraya klinik diyorlar ama bence bir hapishane. Hastalar, geniş, beyaz elbiseler içinde, boş bakışlarla dolaşıyor. Yüzleri, duvardan daha beyaz" diye tarif ediyor.

"Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyen Nurija'nın hedefi önümüzdeki yaz Rusya'ya yeniden gitmek. 27 Aralık'ta 61 yaşına basan annesinin, ömrünün geri kalanını daha iyi yaşaması için uğraşacağını söylüyor.

İlk iş olarak annesinin dişlerini yaptırtmak sonra onu farklı bir klinikte muayeneden geçirtip sürekli olarak kız kardeşi Ravza'nın yanında kalmasını sağlamak istiyor. Bunun için de, teyzesinin evini baştan aşağı yenilemek niyetinde.

Bacağındaki çapraz bağ yırtılması nedeniyle bir süredir futboldan uzak kalan Nurija, yakında hem PSV hem de Hollanda Milli Takımı için yeniden yeşil sahalara dönecek.

Nurija'nın biyolojik annesinin izini sürdüğü program ise Hollanda Televizyonu'nda Pazartesi akşamı yayımlanacak.