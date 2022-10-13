Hollanda kamu yayıncısı: Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki arabuluculuk rolünü övdü - Son Dakika
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Hollanda kamu yayıncısı: Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki arabuluculuk rolünü övdü

13.10.2022 13:25
Hollanda kamu yayıncısı: Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki arabuluculuk rolünü övdü

Hollanda'nın kamu haber ajansı NOS, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana arabuluculuk rolü üstlendiğini belirterek, başta tahıl anlaşması ve esir takası olmak üzere barış görüşmelerinde aldığı rolü övdü.

Hollanda'nın kamu haber ajansı NOS, Türkiye'nin Rusya- Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana arabuluculuk rolü üstlendiğini belirterek, başta tahıl anlaşması ve esir takası olmak üzere barış görüşmelerinde aldığı rolü övdü.

NOS'taki haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kazakistan'daki görüşmede Türkiye'nin arabuluculuğunda Rusya-Ukrayna barış görüşmelerini ele alacağı belirtildi.

Erdoğan'ın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana arabuluculuk rolünü üstlendiği vurgulanan haberde, diğer NATO üyelerinin aksine, Türkiye'nin Ukrayna'ya destek verirken Rusya ile iyi ilişkilerini sürdürmesine dikkat çekildi.

Haberde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun hafta başında yaptıkları görüşmede, Rusya-Ukrayna arasında ateşkes sağlanması noktasında görüş birliğinde olduğu kaydedildi.

Haberde Türkiye'nin Rusya'ya karşı ağır yaptırımlara katılmamasına karşın Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhakını reddettiği hatırlatıldı.

Türkiye, tahıl anlaşmasında önemli rol oynadı

Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi'nde önemli rol oynadığına dikkat çekilen haberde, küresel gıda krizinin önüne geçen tahıl sevkiyatı anlaşmasının Türkiye'nin koordinasyonunda yürütüldüğü aktarıldı.

Haberde ayrıca Ukrayna-Rusya arasındaki esir değişiminin Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleştiği belirtildi.

Türkiye'nin arabuluculuğundaki Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri konusunda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin tepkisinin ne olacağının bilinmediği ifade edildi.

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Kaynak: AA

Hollanda, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda kamu yayıncısı: Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki arabuluculuk rolünü övdü - Son Dakika

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