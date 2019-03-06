Son Dakika Haberleri: Hollanda Kayserililer Vakfı Bulgarların 'Çorba Parası' Rüşvetini AP'ye Şikayet Etti

Hollanda Kayserililer Vakfı Bulgarların 'Çorba Parası' Rüşvetini AP'ye Şikayet Etti

55 dakika önce

Hollanda Kayserililer Vakfı, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yaparken sınır kapılarında yetkililer tarafından "çorba parası" adı altında alınan rüşvet olayını Avrupa Parlamentosu'na (AB) taşıdı.

Hollanda Kayserililer Vakfı Bulgarların 'Çorba Parası' Rüşvetini AP'ye Şikayet Etti, System.String[]
Hollanda Kayserililer Vakfı, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yaparken sınır kapılarında yetkililer tarafından "çorba parası" adı altında alınan rüşvet olayını Avrupa Parlamentosu'na (AB) taşıdı. Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, gelen şikayetleri dikkate alarak, Hollanda Kayserililer Vakfı Temsilcileri ile Bulgar temsilcilerini parlamentoda görüştürdü. Hollanda Kayserililer Vakfı, Bulgar parlamenterlere yaşanılan rüşvet olaylarını belgeleriyle sundu.

Hollanda Kayserililer Vakfı, Karayoluyla Türkiye'ye giriş yapmak isteyen gurbetçilerin Bulgaristan'daki sınır kapılarında rüşvet vermesi ve saatlerce bekletilmesi konusuna el attı.

Bulgaristan'dan otomobilleri ile transit geçen Türkler'den alınan, 'Çorba parası'nı sıkı takibe alan ve Avrupalı Türkler'in Bulgar polisi ile yaşadığı sorunların anlatıldığı "Kara kitabı", 1 Ocak 2018'de AB Dönem Başkanlığı'nı devralan Sofya hükümetine ileten Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri'de Hollanda Kayserililer Vakfı'na destek verdi.

AP Türkiye Raportörü Kati Piri, Türklerin yaşadığı bu sorunu çözmek için Hollanda Kayserililer Vakfı'nı Avrupa Parlamentosu'na davet etti. Hollanda Kayserililer Derneği Başkanı Hasan Tekten, Yönetim Kurulu üyeleri Tekin Ateş, Mehmet Safrantı, Cafer Ateş, AP Türkiye Raportörü Kati Piri'yi ziyaret ederek yaşanılan sorunları dile getirdi. Vakıf yetkilileri, Bulgar polisinin Avrupalı Türkleri rüşvet vermeye zorladığını, kaynağı belli olmayan nakit cezalar yazdığını, zorunlu dezenfeksiyon gerekçesiyle araçları zorla yıkattığını ve ödemeyi reddedenler uzun süre kuyrukta bekletildiğini anlattı.

Geçen yıl, 3 Bulgar gümrük görevlisinin işlerine son verilmesine rağmen, Türk yolculara karşı yapılan yolsuzlukların devam ettiği izlenimini alan Kati Piri, Bulgaristan'ın 11 yıldır AB üyesi olmasına ve Birliğin milyonlarca Euro sübvansiyon vermesine rağmen, sınırdaki yolsuzlukların önlenemediği doğrultusunda şikayetlerin devam ettiğini belirtti.

AP Türkiye Raportörü Kati Piri, ardından Avrupa Parlamentosunda Kayseri Hollanda Vakfı yetkililerini Bulgar temsilcileriyle yüzleştirdi. Vakıf temsilcileri, Bulgaristan'daki yolsuzlukların, bir yıl önceye kıyasla daha çok arttığını dile getirerek, Bulgar parlamenterlere pek çok olayı belgeleriyle sundu. Bu görüşmenin ardından Hollanda Kayserililer Vakfı, bu görüşmenin ardından Bulgaristan sınır kapılarında sorunların azalması temennisinde bulundu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:14 Kaynak: İHA

Avrupa, Bulgaristan, Türkiye, Hollanda, Güncel
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