Hollanda: Koronavirüs salgını nedeniyle yılbaşında havai fişek atmak yasaklandı - Son Dakika
BBC

Hollanda: Koronavirüs salgını nedeniyle yılbaşında havai fişek atmak yasaklandı

15.11.2020 16:37
Hollanda: Koronavirüs salgını nedeniyle yılbaşında havai fişek atmak yasaklandı, System.String[]

Hollanda hükümeti, koronavirüs dalgını nedeniyle yılbaşı gecesi havai fişek atılmasını yasakladı.

Hollanda hükümeti, koronavirüs dalgını nedeniyle yılbaşı gecesi havai fişek atılmasını yasakladı. Yasağı ihlal edenler, 100 eurodan başlayan para cezalarına çarptırılacak ve bu suç adli sicil kaydına işlenecek.

Yasak kararı nedeniyle zarar uğrayacak olan havai fişek satıcılarına ise, 40 milyon euro tazminat ödenecek.

Hükümet bu kararı, salgın nedeniyle zaten yoğun olan sağlık çalışanları ve hastanelere havai fişek yaralamaları nedeniyle ek yük binmemesi amacıyla aldı.

Havai fişek atmak, birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Hollanda'da halkın vazgeçilmez eğlencesi. Her yıl milyonlarca euroluk havai fişeğin atıldığı yılbaşı, aynı zamanda sağlık kuruluşlarının da en yoğun mesai yaptığı gece.

Geçen yılbaşında havai fişek sonucu yaralanan yaklaşık bin 300 kişi sağlık merkezlerine başvurdu. Bunlardan 400'ü acil servislerde, 900'ü de aile hekimi kliniklerinde tedavi edildi.

Hayatını kaybedenler oldu

Havai fişek patlaması sırasında birçok kişi gözünü, parmağını kaybederken; ülkenin doğusundaki Arnhem kentinde de, hayatını kaybedenler oldu.

Sağlık sorunlarının yanı sıra her yıl ciddi maddi kayıplara da neden olan havai fişeklerin yasaklanması talebi, Hollanda'daki belediyeler tarafından gündeme getirildi. Sağlık personeli ile muhalefetteki Hayvanları Koruma Partisi ve Yeşil Sol Parti de, havai fişeklerin tamamen yasaklanmasını istiyordu.





Hollanda hükümeti, belediyelerden helen talep üzerine, koronavirüs salgını nedeniyle yeterince yoğun olan hastaneler, sağlık çalışanları ve polisin yükünü azaltmak için, ülke çapında yılbaşında havai fişek atılmasını yasaklama kararı aldı.

'Akıllıca değil'

Güvenlik ve Adalet Bakanı Ferdinand Grapperhaus, salgındaki çabaları nedeniyle sağlık çalışanlarının sadece alkışlanmasının yeterli olmadığını, bu dönemde onlara ek yük getirmekten kaçınılmasının da gerekli olduğunu söyledi.

Bu yıl havai fişek atmanın akıllıca olmadığını belirten Hollandalı bakan, yasağı ihlal edenlerin ağır şekilde cezalandırılacağını vurguladı.

Yasak kararı nedeniyle olumsuz etkilenecek olan havai fişek satıcılarına da, bu yıla mahsus 40 milyon euro tazminat ödenecek. Hükümet, yılbaşında satmak için havai fişek satın alan girişimcilerin zarara uğramaması için böyle bir karar alındığını açıkladı.

Hollanda: Koronavirüs salgını nedeniyle yılbaşında havai fişek atmak yasaklandı

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Son Dakika Dünya Hollanda: Koronavirüs salgını nedeniyle yılbaşında havai fişek atmak yasaklandı - Son Dakika Dünya

BBC

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