- Hollanda koronaya karşı önlemlerini arttırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel - Hollanda koronaya karşı önlemlerini arttırdı - Son Dakika

- Hollanda koronaya karşı önlemlerini arttırdı

6 saat önce

- Hollanda koronaya karşı önlemlerini arttırdı Hollanda'da korona virüsü nedeniyle cuma namazları ve yüz kişinin üzerindeki etkinliklerin iptal edildiği açıklandı.

- Hollanda koronaya karşı önlemlerini arttırdı

LEİDEN - Hollanda'da korona virüsü nedeniyle cuma namazları ve yüz kişinin üzerindeki etkinliklerin iptal edildiği açıklandı. Bugün bu nedenle Müslümanlar cuma namazı kılamadı.

Hollanda'da, camilere asılan yazıda, "Hollanda hükumetinin ülkede korona virüsü salgınının yayılmasını engelleme için adlığı önlemler kapsamında 100 kişinin üzerindeki etkinlikleri iptal etti. Bu karar vakfımızın şubeleri içinde geçerlidir. Bu kararla, cuma gününden itibaren yeni bir açıklamaya kadar cuma namazlarına ara verilmiştir" denildi.

Alınan karar içinde tokalaşma yüz kişinin üzerindeki sinema, barlar yanında pazar kurulması da yasaklandı. Halk marketlere hücum ederken erzak depolaması dikkat çekti. Lieden'e bağlı Alphen Aan Den Rijn sokaklarında ise insanların çok nadir dışarı çıkmaları ise dikkat çekiyor.

- Hollanda koronaya karşı önlemlerini arttırdı

Hollanda, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:58 Kaynak: İHA
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