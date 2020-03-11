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Hollanda Kralı sömürge dönemindeki katliamlar için Endonezya'dan özür diledi
6 saat önce
Hollanda Televizyonu (NOS) Güney Sulawesi'de 1946-1947 yıllarında 3 bin 100 Endonezyalı erkeğin, Hollandalı askerler tarafından kurşuna dizildiğini duyurmuştu.
Hollanda Kralı Willem-Alexander ülkesinin sömürge dönemindeki katliamları için Endonezya'dan özür dileyerek Güney Doğu Asya ülkesinin bağımsızlık gününü de resmen tanıdı. Kral Willem-Alexander eski sömürgelerine ilk ziyarette bulundu.
Endonezya 350 yıl Hollanda sömürgesinde kaldı. Ülke 1945'te bağımsızlığını ilan ettikten sonra Hollanda kitlesel katliamlar gerçekleştirmişti. 1947 yılında Endonezya'nın bağımsızlık mücadelesi sırasında, bazı Endonezyalıların Hollanda askerleri tarafından öldürülmesi nedeniyle Hollanda 2013 yılında resmen özür dilemişti.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01
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