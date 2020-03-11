Hollanda Kralı sömürge dönemindeki katliamlar için Endonezya'dan özür diledi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hollanda Kralı sömürge dönemindeki katliamlar için Endonezya'dan özür diledi - Son Dakika Dünya

Hollanda Kralı sömürge dönemindeki katliamlar için Endonezya'dan özür diledi

6 saat önce

Hollanda Televizyonu (NOS) Güney Sulawesi'de 1946-1947 yıllarında 3 bin 100 Endonezyalı erkeğin, Hollandalı askerler tarafından kurşuna dizildiğini duyurmuştu.

Hollanda Kralı sömürge dönemindeki katliamlar için Endonezya'dan özür diledi, System.String[]

Hollanda Kralı Willem-Alexander ülkesinin sömürge dönemindeki katliamları için Endonezya'dan özür dileyerek Güney Doğu Asya ülkesinin bağımsızlık gününü de resmen tanıdı. Kral Willem-Alexander eski sömürgelerine ilk ziyarette bulundu.


Endonezya 350 yıl Hollanda sömürgesinde kaldı. Ülke 1945'te bağımsızlığını ilan ettikten sonra Hollanda kitlesel katliamlar gerçekleştirmişti. 1947 yılında Endonezya'nın bağımsızlık mücadelesi sırasında, bazı Endonezyalıların Hollanda askerleri tarafından öldürülmesi nedeniyle Hollanda 2013 yılında resmen özür dilemişti.

Euronews.com'da Görüntüle

Willem Alexander, Hollanda, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Yerli otomobilin tanıtım toplantısı ertelendi
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak İspanya'da futbola koronavirüs engeli Son dakika: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs uyarısı: Kritik tarih 15 Nisan

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 18:54:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hollanda Kralı sömürge dönemindeki katliamlar için Endonezya'dan özür diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]