Hollanda'lı çift hayallerine Türkiye'de kavuştu

EMİNE Karabulut, 12 yıl önce zihinsel ve bedensel engelli olarak dünyaya gelen Ramazan adlı çocuklarının ardından PGT yöntemiyle sağlıklı bebek dünyaya getireceğini öğrendi.

EMİNE Karabulut, 12 yıl önce zihinsel ve bedensel engelli olarak dünyaya gelen Ramazan adlı çocuklarının ardından PGT yöntemiyle sağlıklı bebek dünyaya getireceğini öğrendi. İki yıl önce Hollanda'dan Türkiye'ye giden Cumali-Emine Karabulut çifti, Embriyo transferi öncesi uygulanan genetik tanı (PGT) yöntemiyle sağlıklı embriyo seçiminden sonra ikinci çocuğu Ali Semih'i sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi.



HOLLANDA'DA 3 BAŞARISIZ TEDAVİ Hollanda'da 3 kez tüp bebek tedavisi uygulandığının ancak başarı elde eldilemediğini dile getiren baba Karabulut, "Oğlumuzun 1.5 yaşını doldurmasının ardından üçüncü çocuğu düşündük. Kayseri Memorial Tüp Bebek merkezinde önceki tedavimizden kalan dondurulmuş sağlıklı tek embriyomuz vardı. Yapılan transfer sonrasında eşimin gebe olduğunu öğrendik. Doktorumuza, bize bu mutluluğu yaşattığı için çok teşekkür ediyorum" dedi. Anne Emine Karabulut ise, "Yeniden sağlıklı bir çocuk dünyaya getirmek hayalimde bile yoktu. Son 2 yılda yaşadıklarımıza hala inanamıyorum" dedi.



EMBRİYOLARA GENETİK ANALİZ



Dr. Arzu Yurci, "Yumurta ve spermin döllenmesinden sonraki 5 veya 6'ncı günde, blastokist aşamasına ulaşan gebe bırakma potansiyeli yüksek embriyolardan alınan biyopsi materyallerine genetik analizler uygulanmaktadır. Bunun sonucunda sağlıklı embriyoları anneye transfer edip, gebe kalmasını sağlıyoruz. Anormal kromozom yapısına sahip embriyoların gebe bırakma ihtimali daha düşük olup gebelik oluşsa bile düşükle sonuçlanabilir. PGT yöntemi ile bu durumu ortadan kaldırmaktayız. Cumali-Emine Karabulut çifti de engelli olarak dünyaya gelen bebeklerinin ardından yeniden çocuk sahibi olmak istememiş. Genetik analiz sonucunda sağlıklı iki embriyo elde ettik. Sağlıklı ve sorunsuz bir gebeliğin ardından Ali Semih dünyaya geldi. İkinci embriyo ise merkezimizde dondurulup 2 yıl boyunca saklandı. Emine Hanım'a diğer sağlıklı embriyoyu ise yakında transfer ettik. Gebeliği sorunsuz devam ediyor" diye konuştu.

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