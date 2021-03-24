Hollanda maçının ilk 11'leri açıklandı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında karşı karşıya gelecek Türkiye ile Hollanda'nın ilk 11'leri belli oldu.

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