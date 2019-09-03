Son Dakika Haberleri: Hollanda mb kripto para birimleri için düzenleme hazırlığında
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Hollanda mb kripto para birimleri için düzenleme hazırlığında

2 saat önce

Hollanda Merkez Bankası (De Nederlandsche Bank) 10 Ocak 2020'den itibaren kripto para birimleri hizmeti veren şirketlere yönelik kural ve düzenlemeler uygulanacağını duyurdu.

Hollanda mb kripto para birimleri için düzenleme hazırlığında, System.String[]
Hollanda Merkez Bankası (De Nederlandsche Bank) 10 Ocak 2020'den itibaren kripto para birimleri hizmeti veren şirketlere yönelik kural ve düzenlemeler uygulanacağını duyurdu.
Coin Telegraph'da yer alan habere göre Banka'dan yapılan açıklamada, Hollanda'da hizmet vermek isteyen kripto para şirketlerinin kuruma kayıtlı olmaları gerektiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:
"Kripto para birimleri ve yasal para birimleri arasında işlem hizmeti ve kripto para cüzdanı servis sağlayıcıları gibi şirketlerin de Nederlandsche Bank'a kayıt olmaları gerekiyor."
Hollanda'da kripto para birimleri piyasalarına yönelik kural ve düzenleme çağrıları Temmuz ayında duyurulmuş ve söz konusu piyasanın kara para aklama endişeleri sebebiyle kontrol edilmesi gerektiği belirtilmişti.
Bunun yanında Hollanda'da kripto para birimleri henüz yasal para birimleri olarak tanınmıyor.


Merkez Bankası, Hollanda, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:23 Kaynak: DHA
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