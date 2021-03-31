Hollanda medyası 7-0'dan çok Türkiye'nin beraberliğine sevindi: 'Gecenin en güzel haberi İstanbul'dan geldi' - Son Dakika
BBC

Hollanda medyası 7-0'dan çok Türkiye'nin beraberliğine sevindi: 'Gecenin en güzel haberi İstanbul'dan geldi'

31.03.2021 14:27
Hollanda medyası 7-0'dan çok Türkiye'nin beraberliğine sevindi: 'Gecenin en güzel haberi İstanbul'dan geldi', System.String[]

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası elemelerinde Letonya ile İstanbul'da 3-3 berabere kalması, Hollanda'da "gecenin en güzel haberi" olarak duyuruldu.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası elemelerinde Letonya ile İstanbul'da 3-3 berabere kalması, Hollanda'da "gecenin en güzel haberi" olarak duyuruldu. Hollanda medyası, 7-0'lık Cebelitarık galibiyetinden çok, grup lideri Türkiye'nin İstanbul'da puan kaybetmesini ve Daley Blind'in sakatlığını ön plana çıkardı.

Hollanda'nın, G Grubu'nda ilk maçta Türkiye'ye 4-2 yenilmesinin yankıları ülkede geçen haftadan bu yana devam ediyordu.

Letonya karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından, grubun zayıf ekiplerinden Cebelitarık karşısına çıkan Hollanda, farklı bir skor elde ederek, hem gol averajını düzeltme hem de Türkiye karşısında alınan ağır yenilgiyi unutturmak istiyordu.

Türkiye, Letonya karılaşmasına 2. dakikada Kenan Karaman'ın attığı golle başlarken, Hollanda'nın ilk yarının önemli bir kısmında Cebelitarık karşısında etkili olamaması, özellikle sosyal medyada yoğun tepki gördü.

Hollandalı futbolseverler ve medya, Türkiye'nin Letonya'yı farklı yenerek, gruptaki puan farkını açacağı görüşündeydi. Ancak ikinci yarı her iki takım için de farklı oldu.

Türkiye, iyi başladığı ve uzun süre baskılı oynadığı karşılaşmada yediği 3 golle Letonya karşısından 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı. Hollanda ise ikinci yarıda toparlanarak, Cebelitarık karşısında 7-0'ı yakaladı.

'Türkiye müjdesi'

Bu skorla, 7 puanlı grup lideri Türkiye'nin ardından 6 puanla ikinci sıraya yükselen Hollanda'da, Cebelitarık galibiyetinden çok, Türkiye-Letonya maçı konuşuldu. Maçı canlı veren Hollanda Televizyonu'nun muhabiri, Cebelitarık karşılaşması sonrası röportaj yaptığı teknik direktör Frank de Boer ve futbolculara ilk söylediği, "Türkiye müjdesi" oldu.

Hollanda medyasına göre, Türkiye'nin puan kaybetmesi Hollanda için büyük avantaj ve "Portakalların" Katar'da yapılacak 2022 Dünya Kupası'na katılma umudu arttı.

Voetbal International dergisi, Hollanda A Milli Futbol Takımı'nın Cebelitarık'ta 7-0, 21 Genç Milli Takım'ın da Macaristan'da 6 - 1 kazandığını belirterek, Türkiye'nin puan kaybının da öne çıkardığı haberinde, "Hollanda futbolu için harika bir akşam" yorumunu yaptı.

Hemen hemen tüm gazete, televizyon ve haber portalları, hem Hollanda hem de Türkiye maçını canlı anlatımlarla aynı anda aktardılar.

Hollanda Televizyonu, "Letonya ile berabere kalan Türkiye'nin Dünya Kupası elemelerinde ilk puan kaybı" başlığıyla verdiği geniş haberde, bu skorla Hollanda ile lider Türkiye arasındaki puan farkının 1'e indiğinin altını çizdi.

Ulusal gazetelerden AD, "Hollanda için iyi haber: Lider Türkiye evinde puan kaybetti" başlığıyla verdiği haberde, Hollanda karşısında etkili oynayan Türk Milli Takımı'nın, ilk yarım saatte 2 -0 önde olduğu maçta, beraberliğe engel olamadığını belirtti.

De Telegraaf ise, "Turuncular'dan Cebelitarık'ta bol gollü galibiyet, rakip Türkiye puan kaybetti" başlığını kullandı. Gazete, Şenol Güneş'in öğrencilerinin, Katar yolunda ilk puanını kaybettiğine işaret etti.

Hollanda'nın önde gelen haber portalı nu.nl de, "Türkiye, Letonya karşısında tökezledi: Hollanda ve Norveç büyük kazananlar oldu" başlığını kullandı. Site yorumunda, İstanbul'daki beraberliği, "Gecenin en güzel haberi" diye değerlendirdi.

Haberde, "Belki de gecenin en iyi haberi Türkiye'nin Letonya ile 3-3 berabere kaldığı İstanbul'dan geliyor. Türkler, iki kez öne geçtiği karşılaşmada puan kaybetti ama buna rağmen liderliğini sürdürdü" denildi.





Canlı anlatım sırasında Türkiye maçının 3-3 olduğunu duyuran medya kuruluşları, "Hollanda'nın en büyük rakibi puan kaybedecek mi?" yorumunu yaptı.

Hollanda medyası, Teknik Direktör Şenol Güneş'in, "Sonuç, büyük hayal kırıklığı yarattı. Kazanmamız gereken bir oyunda 2 puan kaybettik. Bu Letonya için büyük başarı ancak elbette Hollanda ve Norveç büyük kazanç elde etti" sözlerine yer verdi.





Hollandalı Milli Takımı'nın Cebelitarık maçını farklı kazanmasına rağmen, Teknik Direktör Frank de Boer eleştiriliyor.

De Telegraaf gazetesinin yorumuna göre, Avrupa Şampiyonası öncesi Hollanda Milli Takımı hala belirsizlik içinde. Letonya ve Cebelitarık karşısında alınan kolay galibiyetler, Hollanda'yı bekleyen zorlu maçlar için bir ölçüt olmayacak.

G grubundaki ilk 2 maçtan sonra Hollanda'daki beklenti, "Türkiye, iki güçlü rakibi Hollanda ve Norveç'i farklı yendi. Gruptaki daha zayıf ekipleri de kolay geçer. Biz de Norveç'i yener ikinci oluruz" yönündeydi.

Ancak Türkiye'nin, Avrupa futbolunda pek de parlak bir geçmişi olmayan Letonya'ya puan kaptırması, Hollanda'nın hesaplarını değiştirdi. "Portakallar", sonbaharda Amsterdam'da muhtemelen seyircili oynanacak maçta Türkiye'yi yenerek, Katar'a grup lideri gitme planı yapıyor.

Hollanda medyası 7-0'dan çok Türkiye'nin beraberliğine sevindi: 'Gecenin en güzel haberi İstanbul'dan geldi'
Hollanda medyası 7-0'dan çok Türkiye'nin beraberliğine sevindi: 'Gecenin en güzel haberi İstanbul'dan geldi'
Hollanda medyası 7-0'dan çok Türkiye'nin beraberliğine sevindi: 'Gecenin en güzel haberi İstanbul'dan geldi'

İstanbul, Hollanda, Letonya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hollanda medyası 7-0'dan çok Türkiye'nin beraberliğine sevindi: 'Gecenin en güzel haberi İstanbul'dan geldi' - Son Dakika Spor

BBC

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