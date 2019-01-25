Son Dakika Haberleri: Hollanda Merkezli Abn Amro'dan Dijital Varlıklar İçin Depolama Hizmeti

Hollanda Merkezli Abn Amro'dan Dijital Varlıklar İçin Depolama Hizmeti

2 saat önce

– Hollanda merkezli ABN Amro bankası, dijital varlıklar için yeni bir depolama altyapısı piyasaya sürdü.

Hollanda Merkezli Abn Amro'dan Dijital Varlıklar İçin Depolama Hizmeti, System.String[]
– Hollanda merkezli ABN Amro bankası, dijital varlıklar için yeni bir depolama altyapısı piyasaya sürdü.

Bankanın hala deneme aşamasında olan söz konusu altyapısına 500 müşterinin başvurduğu belirtilirken, ABN Amro'nun oluşturduğu altyapı kullanıcıların kripto para birimi cüzdanlarının özel anahtarları için güvenli bir depolama hizmeti sunuyor. Banka ayrıca müşterilerine 6,800 dolara kadar dijital varlık saklama hizmeti de sunarken, söz konusu projenin Nasdaq, Euro CCP ve Euroclear işbirliğiyle oluşturulduğu vurgulandı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:13 Kaynak: DHA

Hollanda, Ekonomi
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