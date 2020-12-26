Hollanda'nın acı biber salça sosu Bursa'dan - Son Dakika

Hollanda'nın acı biber salça sosu Bursa'dan

26.12.2020 11:09
Hollanda'nın acı biber salça sosu Bursa'dan, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1976 yılından beri faaliyette olan Kulaca Köyü Kırsal Kalkınma Kooperatifi, 15 yıldır Hollanda'ya acı biber salça sosu ihracatı gerçekleştiriyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1976 yılından beri faaliyette olan Kulaca Köyü Kırsal Kalkınma Kooperatifi, 15 yıldır Hollanda'ya acı biber salça sosu ihracatı gerçekleştiriyor.

Kooperatifin 27 yıldır başkanlığını yapan Ahmet Uğur, AA muhabirine, Hollanda'ya her yıl 800 ile bin ton arasında acı biber salça sosu ihraç ettiklerini belirtti.

Kooperatifinin 1976'dan beri işletmede olduğunu dile getiren Uğur, "O günün şartlarında küçük kapasiteli olmasına rağmen her geçen gün kapasiteyi büyüttük. Hem iç hem dış piyasaya ürün vermeye başladık. Hollanda'ya yaklaşık 15 senedir mal gönderiyoruz ama son 6 senedir de sadece kooperatif olarak aracısız ihracatımız var. Bu, ortalama 800 ile bin ton arasında, acı biber salça sosu olarak gidiyor. Bu her yıl devam ediyor." diye konuştu.

Salgına rağmen taahhüt ettikleri tonajı yakaladıklarını söyleyen Uğur, "Taahhüt ettiğimiz 800 ton ürünü yaptık, peyderpey gidiyor. Ülkemizde olduğu gibi dünyada da pandeminin etkileri var. Ondan dolayı da biraz ağır işliyor ama arada bir sıkıntı yok. Biz bugünkü halimize şükrediyoruz. Önümüzdeki yılın çalışmalarına da bugünden itibaren başladık. Önümüzdeki yılın da talepleri devam ediyor." dedi.

"Sertifikalı çiftçi yetiştirmeye çalışıyoruz"

Ahmet Uğur, müessese olarak kalite standartlarını yükselttiklerini, Avrupa kriterlerine uygun olması için sertifikalar almaya yönelik çalışmalar yaptıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Avrupa için sürdürülebilir tarım, çiftçi sertifikası çok önemli. O kriterleri tamamlamaya uğraşıyoruz. Sertifikalı çiftçi yetiştirmeye çalışıyoruz. Burada ilaç kalıntısının çok önemli olduğunu bildiğimiz için bu çalışmaları da yapıyoruz. Ülkemizdeki tarımla ilgili kurumlarla da diyaloğumuz oluyor. Böylelikle memleketimize hizmet etmeye uğraşıyoruz."

Uğur, bu yıl Hollanda'ya ihraç edilen 800 ton acı biber salça sosunun ekonomiye katkısının 800 bin ile 1 milyon dolar arasında olduğunu sözlerine ekledi.

Hollanda, Kulaca, İnegöl, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hollanda'nın acı biber salça sosu Bursa'dan - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Sevgilisi tarafından terkedilen genç kız, canına kıymak istedi İznik Gölü'nde bulunan 2 bin yıllık bazilika ikinci bir Göbeklitepe olacak Samsun'da fıkralara konu olacak apartman! Gören dönüp bir daha bakıyor Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı Görüntü Türkiye'den! Su Samuru, buz üstünde balık yerken görüntülendi Vatandaş en çok külçe, cumhuriyet ve çeyrek altın alıyor Tefeci aile düzenlenen operasyonla yakalandı: Vatandaşlara borç para verip tehdit etmişler DSÖ'den korona aşılarıyla ilgili hayalleri yıkan sözler: Enfeksiyona karşı koruduğunu gösteren kanıt yok
"Sıkıştım, buraya mı yapayım?" diyen ehliyetsiz sürücü, ceza kesildikten sonra koşarak tuvalete gitti         
10:38
Azılı hırsızların girdiği evin sahibi uyanınca olanlar oldu! Kovalamaca anları kamerada Azılı hırsızların girdiği evin sahibi uyanınca olanlar oldu! Kovalamaca anları kamerada         
10:15
Doğada fotokapana yakalanan 'Dağların oğlu'na kısıtlamayı ihlalden ceza Doğada fotokapana yakalanan 'Dağların oğlu'na kısıtlamayı ihlalden ceza         
09:54
Eski Yunan Bakan: 3 cariyesiyle misafir edilen Abdullah Öcalan'ın valizinden dolarlar çıktı Eski Yunan Bakan: 3 cariyesiyle misafir edilen Abdullah Öcalan'ın valizinden dolarlar çıktı         
09:40
Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu         
09:37
2. el otomobil piyasası durgunlaştı, fiyatlar yüzde 10 düştü 2. el otomobil piyasası durgunlaştı, fiyatlar yüzde 10 düştü         
09:30
Altınları isteyip, bıçakla saldırmıştı! Kuyumcudaki dehşet saniye saniye kamerada Altınları isteyip, bıçakla saldırmıştı! Kuyumcudaki dehşet saniye saniye kamerada         
08:47
"Sağlık çalışanıyım" diye polisi kandırmaya çalışan kadın, ispatlayamayınca cezayı yedi         
06:38
Bulgaristan Başbakanı Borisov: Erdoğan'ın beni tebrik etmesi rakiplerimi kıskandırıyor Bulgaristan Başbakanı Borisov: Erdoğan'ın beni tebrik etmesi rakiplerimi kıskandırıyor         
22:59
Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, Noel kostümüyle görüntülendi Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, Noel kostümüyle görüntülendi         
21:07
Diyarbakır'da akılalmaz olay! 15 yıldır sahte kimlikle gezdiği koronadan ölünce ortaya çıktı Diyarbakır'da akılalmaz olay! 15 yıldır sahte kimlikle gezdiği koronadan ölünce ortaya çıktı         
17:16
Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eder etmez yeni diziye başrol oldu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eder etmez yeni diziye başrol oldu         
16:48
Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları         
16:42
İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular         
15:37
"Öğle yemeği salçalı olsun" diyen iki çocuk annesi kadın, hem dayak yedi hem de işinden oldu         
15:04
Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi         
14:04
Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu         
12:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2020 11:33:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hollanda'nın acı biber salça sosu Bursa'dan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei