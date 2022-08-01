Hollanda polisi, protestocu 4 çiftçiyi gözaltına aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Hollanda polisi, protestocu 4 çiftçiyi gözaltına aldı

01.08.2022 21:16
Hollanda polisi, protestocu 4 çiftçiyi gözaltına aldı

Hollanda'nın Almelo kentinde polis, belediye binası önünde gösteri düzenleyen çiftçilere müdahale ederek 4 kişiyi gözaltına aldı.

Hollanda'nın Almelo kentinde polis, belediye binası önünde gösteri düzenleyen çiftçilere müdahale ederek 4 kişiyi gözaltına aldı.

Polisten yapılan açıklamada, gösterinin başlarda sakin başladığı fakat daha sonra bir grubun taşkınlık çıkardığı belirtildi.

Üç kişinin polise hakaret ve mukavemetten, bir kişinin de mala zarar vermekten göz altına alındığı kaydedildi.

Sabah saatlerinden itibaren Almelo belediye binası önünde toplanan çiftçilerin, binanın duvarında yer alan ve üzerinde çiftçilere destek sloganı olan bir bayrak resminin silinmesi sebebiyle protesto gösterisi düzenlemek istediği bildirildi.

Çiftçilerin, 500 kişiye kadar belirtilen yerde gösteri yapmasına izin veren polis, taşkınlık çıkaran gruba müdahale ederek gösteriye son verdi.

Belediye başkanı "acil durum" emirleri yayınladı

Almelo Belediyesinden yapılan açıklamada, şehir merkezinde saat 21.00'e kadar "acil durum" ilan edildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, polis ve çiftçiler arasında belediye binası önünde gerçekleşen olaylar nedeniyle şehir merkezinde toplanmanın yasaklandığı bildirildi.

Yerel medyada çıkan haberlerde polisin göstericilere sert şekilde müdahale ettiği görülürken protestoda aşı karşıtı Viruswaarheid isimli grubun lideri Willem Engel'in de bulunduğu aktarıldı.

Hollanda'da hükümetin azot emisyonunu azaltmaya yönelik kararlarını protesto eden çiftçiler, haziran ayından bu yana yol kapatma, saman ve tezek yakma, gıda dağıtım noktalarının önünü tıkama gibi eylemler gerçekleştiriyor.

YORUMLAR
500
Yunus Bahadır, 3 yıllığına Alanyaspor'da Yunus Bahadır, 3 yıllığına Alanyaspor'da Fredrik Midtsjö, İstanbul'a geldi Fredrik Midtsjö, İstanbul'a geldi
Kaynak: AA

Hollanda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda polisi, protestocu 4 çiftçiyi gözaltına aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:40 Erdoğan'ın duyurduğu sosyal konut projesinde 4 gruba kontenjan ayırılacağı açıklandı!
20:35 Fındık fiyatını eleştiren Kılıçdaroğlu ve Akşener'e, Erdoğan'dan yanıt: Vatandaşın gönlündeki rakamı açıkladık
20:29 Beşiktaş'ın kiralık olarak renklerine bağladığı tecrübeli sol bek, bu akşam İstanbul'a ayak basıyor!
19:46 Erdoğan, Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklamalar yapıyor!
19:40 Galatasaray, Uruguaylı yıldız futbolcu Lucas Torreira ile anlaşma sağladı!
19:15 Sağlıkta şiddet konusunda Cumhur İttifakı'nı suçlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den ilk cevap: Çalışmalarımız sürüyor
18:55 28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir hakkında demans tanısı sonrası tahliye kararı çıkarıldı!
18:08 Türk definecilerin kazı sırasında yaşadıkları korkuttu! O anlar kameraya kaydedildi
17:56 Fenerbahçe, Makedon sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiraladı! Bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor
17:53 Psikolog Esra Ezmeci, herkesin merak ettiği soruyu cevapladı: Hayatta herkesin öncelikleri farklı olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 21:16:47. #1.11#
SON DAKİKA: Hollanda polisi, protestocu 4 çiftçiyi gözaltına aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement