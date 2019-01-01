Son Dakika Haberleri: Hollanda'nın Amsterdam Şehrindeki Schiphol Havalimanı'nda Terör Alarmı Verildi.

Hollanda'nın Amsterdam Şehrindeki Schiphol Havalimanı'nda Terör Alarmı Verildi.

1 saat önce

Havalimanı Arbedeyle birlikte havalimanının 3 numaralı gidiş salonu kapatıldı.

Hollanda'nın Amsterdam Şehrindeki Schiphol Havalimanı'nda Terör Alarmı Verildi., System.String[]
Havalimanı Arbedeyle birlikte havalimanının 3 numaralı gidiş salonu kapatıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Havalimanında yapılan aramaların ardından havalimanının işleyişi normale döndü. Paniğin ardından polis ekipleri havalimanında güvenlik önlemlerini artırdı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:05 

Polis, Güncel
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