Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Kwaasteniet, Çorum'da bisiklet kullandı - Son Dakika

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, Hollanda Büyükelçiliği ve Çorum Belediyesi iş birliğiyle yürütülen " Türkiye'nin Yeşil Hikayeleri" programı için geldiği Çorum'da bisiklet kullandı.

Kwaasteniet, Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret ederek, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili sohbet etti.

Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde düzenlenen " Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" seferberliği kapsamında Çorum'da da gerçekleştirilen "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliğine katılan Kwaasteniet, daha sonra Belediye Başkanı Aşgın ile Kadeş Barış Meydanı'nda bisiklet kullandı.

Aşgın, burada yaptığı konuşmada, kent içi ulaşımda alternatif oluşturmak amacıyla Akıllı Bisiklet Uygulaması (ÇORBİS) projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

50 bisikletle başlayan projenin vatandaştan yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Aşgın, "Bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmiyorduk. Bu da bize mobilite konusunda çok iş yapmamız gerektiğini gösterdi. İstasyon ve bisiklet sayısını artıracağız." dedi.

Çorum'da 8 kilometre bisiklet yolu olduğunu belirten Aşgın, "Artık yeni açtığımız her yola bisiklet yolu da ilave ediyoruz. Mevcut yollara da bisiklet yolu eklemeye çalışıyoruz. Hollanda'da olduğu gibi şehrimizde de bisikletin yaşam kültürü olmasını arzu ediyoruz. Yalnızca spor anlamında değil, ulaşım anlamında da aktif kullanılmasını istiyoruz. ÇORBİS projesi ile biz de Çorum'da Türkiye'nin yeşil hikayesini yazmak istiyoruz." diye konuştu.

Kwaasteniet ise yeni bisiklet yolları yapmanın cesur bir karar olduğunu vurguladı.

Bisiklet yollarının yapılmasıyla trafikte diğer araçlara daha az gerek kalacağına dikkati çeken Kwaasteniet, "Bisikletin burada yer alacağını bilmek beni çok mutlu etti. Gerçekten Hollanda'da günlük hayatın bir parçası. Hollandalılar gideceği yere yüzde 25 oranında bisikletiyle gidiyor. Hollanda'da bisiklet alt yapısı çok fazla. Eğer Çorum'da bisiklet yolları yapmaya karar verdiyseniz, bu çok cesur bir karar." ifadelerini kullandı.