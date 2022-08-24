Hollanda'da Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü kutlandı

Hollanda'nın büyük şehirlerinden Rotterdam ve Lahey ile başkent Amsterdam'da Ukrayna'nın 31. Bağımsızlık Günü kutlandı.

Farklı vakıflar ve kurumlar tarafından organize edilen etkinliklerde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları da protesto edildi.

Rotterdam kentindeki Erasmus Köprüsü'nün yanındaki savaş anıtının önünde toplanan çok sayıda katılımcı, Ukrayna bayrakları taşıdı.

Katılımcılar, Bağımsızlık Günü ve savaş karşıtı konuşmaların ardından köprüye yürüyüp el ele tutuşarak birlik mesajı verdi.

Etkinlikte, Ukrayna şarkıları da seslendirildi.

"Sadece bağımsızlığımız değil, Avrupa'nın geleceği için de savaşıyoruz"

Organizasyona yardımcı olan, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 3 ay önce Hollanda'ya sığınan Stanislava Tykhonova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bağımsızlık Günü'nün kendisi için çok önemli olduğunu söyledi.

Tykhonova, "Maalesef kendi vatanımızda değiliz ve ülkemiz, 6 aydır yeniden bağımsızlığı için savaşıyor. Sadece bağımsızlığımız değil, Avrupa'nın geleceği için de savaşıyoruz. Umut ediyor ve biliyoruz ki zafer gelecek. Bizi destekleyen ve silah gönderen tüm ülkelere minnettarız." dedi.

Etkinliğe katılan ve organizasyona destek olan Sergiy Avramenko da 30 yıldır Hollanda'da yaşadığını, Ukrayna'nın güzel şeyler yerine savaşla anılmasının üzücü olduğunu dile getirdi.

Avramenko, farklı duygular içinde olduklarını belirterek, bir taraftan ülkesinin bağımsızlığını kutladıklarını diğer taraftan savaş mücadelesi verdiklerini aktardı.

Annesinin şu anda Ukrayna'da savaşın ortasında bulunduğunu ve bunun için üzüldüğünü ifade eden Avramenko, şunları kaydetti:

"Şu an özgürlüğümüz için savaşıyoruz. Ukrayna'da sağcısı, solcusu olsun farklı düşünen gruplar var fakat şu anda hepsi bir olmuş ve kenetlenmiş bir şekilde düşmanı yenmeye çalışıyor. Umudum gelecek olan zaferden sonra, ki bu gelecek, bu birliğin devam etmesi ve bir daha bozulmamasıdır."

Lahey ve Amsterdam'da da Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü kutlandı.

– Ukrayna Bağımsızlık Günü

Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Parlamentosu 24 Ağustos 1991'de Ukrayna'nın bağımsızlığını ilan eden belgeyi onaylamıştı.

Ukraynalıların yüzde 90'ı 1 Aralık 1991'de düzenlenen referandumda, Ukrayna'nın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden ayrılıp bağımsızlığı için oy vermişti.