Hollanda'da Türk kadın, fırına giren satırlı hırsızı bezle kovaladı - Son Dakika
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Hollanda'da Türk kadın, fırına giren satırlı hırsızı bezle kovaladı

28.07.2022 11:24

Hollanda'nın Deventer kentinde yaşayan 48 yaşındaki Latife Peker, oğluna ait fırına gelen satırlı soyguncuyu elindeki toz beziyle kovaladı.

Hollanda'nın Deventer kentinde yaşayan 48 yaşındaki Latife Peker, oğluna ait fırına gelen satırlı soyguncuyu elindeki toz beziyle kovaladı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan anlar, Hollanda medyasında da gündem oldu.

Hollanda'nın Deventer kentinde yaşayan yaşayan Latife Peker (48), oğluna ait Mevlana adlı fırında temizlik yaptığı sırada içeriye satırlı bir soyguncu girdi. Peker, kasaya yönelen maskeli soyguncuyu elindeki toz beziyle saniyeler içinde püskürtmeyi başardı. Peker'e direnemeyen soyguncu, dükkandan kaçarken içeri müşteri girdi. Müşteri de hiç düşünmeden hırsıza müdahale etti. O anlar dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Peker'in hırsızı bezle kovalaması, Hollanda basınında da yankı uyandırdı. Haberlerde Peker'in hırsıza karşı "cesur bir şekilde" bezle müdahale ettiğine dikkat çekildi. - AMSTERDAM

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Kaynak: İHA

Deventer, Hollanda, mevlana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hollanda'da Türk kadın, fırına giren satırlı hırsızı bezle kovaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hollanda'da Türk kadın, fırına giren satırlı hırsızı bezle kovaladı - Son Dakika
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