Hollanda'da Türk kadın, fırına giren satırlı hırsızı bezle kovaladı

Hollanda'nın Deventer kentinde yaşayan 48 yaşındaki Latife Peker, oğluna ait fırına gelen satırlı soyguncuyu elindeki toz beziyle kovaladı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan anlar, Hollanda medyasında da gündem oldu.

Hollanda'nın Deventer kentinde yaşayan yaşayan Latife Peker (48), oğluna ait Mevlana adlı fırında temizlik yaptığı sırada içeriye satırlı bir soyguncu girdi. Peker, kasaya yönelen maskeli soyguncuyu elindeki toz beziyle saniyeler içinde püskürtmeyi başardı. Peker'e direnemeyen soyguncu, dükkandan kaçarken içeri müşteri girdi. Müşteri de hiç düşünmeden hırsıza müdahale etti. O anlar dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Peker'in hırsızı bezle kovalaması, Hollanda basınında da yankı uyandırdı. Haberlerde Peker'in hırsıza karşı "cesur bir şekilde" bezle müdahale ettiğine dikkat çekildi. - AMSTERDAM