Deventer şehrinde Mevlana isimli fırını işleten 47 yaşındaki üç çocuk annesi Peker, yerel medyaya yaptığı açıklamada, olayların bir anda geliştiğini ve hırsızın elindeki satırı görmediğini belirterek ölümü hiç düşünmediğini söyledi.

Kaynak: AA

Deventer, Hollanda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hollanda toz beziyle hırsız kovalayan Latife Peker'i konuşuyor - Son Dakika

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