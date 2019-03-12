Hollanda'nın En Çevreci Siyasetçisi Adnan Tekin

YARIŞMADA doğayla ilgili beş kategori üzerinden belirlenen 10 adaya organizasyonun resmi internet sitesinden oy verildi.

YARIŞMADA doğayla ilgili beş kategori üzerinden belirlenen 10 adaya organizasyonun resmi internet sitesinden oy verildi. Yarışmanın jürisi, oylama sonucu finale kalan üç kişi arasından birinciyi belirledi. Tekin'e ödül olarak bir yıl boyunca ofisinde kullanabileceği Hollanda Parlamentosundaki milletvekillerinin oturduğu koltuğun yeşil versiyonu verildi. Koltuğun üzerinde bu zamana kadar ödüle layık görülen siyasetçilerin ismi yazıyor.



Birinci seçildiği için gurur duyduğunu belirten Tekin, iki yıl önce vali yardımcısı olduktan sonra doğayla iç içe olmaya başladığını söyledi. Tekin, "Bu konuda daha önceden fazla bir tecrübem olmamasına rağmen ülkedeki doğa çalışmalarında önemli işler yaptığım ve bu konuda birleştirici olduğum için beni seçtiklerini düşünüyorum. Bana oy verenlere teşekkür ederim" dedi.



'En Çevreci Siyasetçi' ödülü için sadece milletvekilleri yarışıyordu. Bu yıl eyalet seçimleri nedeniyle bölgelerde görev yapan siyasetçiler de yarışmaya aday gösterildi.

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