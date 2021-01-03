Hollanda'nın eski muhafazakar başbakanı Dries van Agt: Müslümanların duygularını daha fazla dikkate almalıyız - Son Dakika
BBC

Hollanda'nın eski muhafazakar başbakanı Dries van Agt: Müslümanların duygularını daha fazla dikkate almalıyız

03.01.2021 16:57
Hollanda'nın eski muhafazakar başbakanı Dries van Agt: Müslümanların duygularını daha fazla dikkate almalıyız, System.String[]

Eski Hollanda Başbakanı ve Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) lideri Dries van Agt, Muhammed Peygamber'i aşağılayıcı görüntüler karşısında rahatsız olan Müslümanların hassasiyetlerinin daha fazla dikkate alınması gerektiğini savundu.

Eski Hollanda Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Parti (CDA) lideri Dries van Agt, Muhammed Peygamber'i aşağılayıcı görüntüler karşısında rahatsız olan Müslümanların hassasiyetlerinin daha fazla dikkate alınması gerektiğini savundu.

Hollanda'da 6 yıllık adalet bakanlığı görevinin ardından 1977 - 1982 yılları arasında başbakanlık koltuğuna oturan 89 yaşındaki van Agt, Gelderlander gazetesinin sorularını yanıtladı.

Petrol krizi, kürtaj tartışmaları ve dünyada yükselen sol hareketler gibi konuların gündemde olduğu dönemde hükümette yer alan muhafazakar politikacı van Agt'a göre, Hollanda şu anda giderek daha sağcı hale geldi.

Kendisinin artık Yeşil Sol Parti'ye oy verdiğini söyleyen eski Hristiyan Demokrat Parti lideri, ülkesindeki aşırı sağcı partilerin İslam karşıtlığı ile ilgili soruları da yanıtladı.

"Radikal İslamcıların genellikle kendilerini şiddetle ifade ettiklerini ve bunun kabul edilemez olduğunu" söyleyen van Agt, Muhammed Peygamber karikatürleri konusunda Müslümanların gösterdiği duyarlılığın daha fazla dikkate alınmasını istedi.

Dries van Agt, İsa Peygamber'in aynı şekilde tasvir edilmesine de Hristiyanların hoşgörü göstermeyeceğini savunarak, "Bir öğretmenin kafasını kesmezdik tabii ama çok kızardık. Bunu kesinlikle biliyorum" dedi.

'Hassasiyeti hesaba katamaz mıyız?'

Fransa'da sınıfta Muhammed Peygamber karikatürü gösterdiği için boğazı kesilerek öldürülen öğretmen Samuel Paty'nin katilini asla anlayışla karşılamadığını vurgulayan eski başbakan, şunları söyledi:

"Ama buradaki sorun şu; Kutsal peygamberin rahatsız edici bir şekilde aşağılandığı görüntüleri görünce aşırı derecede etkilenen Müslümanların hassasiyetini hesaba katamaz mıyız? Birçok insan buna kızacak şimdi ama bence birinin bu soruyu sormaya cesaret ermesi önemli. Benzer şok edici hakaretlere kendimiz nasıl tepki veririz?"

Politikayı bıraktıktan sonra kendisini Filistin davasına adayan Dries van Agt, İsrail'i eleştirdiği için sık sık saldırıya uğradığını belirerek, "Ben anti-Semitist değilim. İsrail'in var olma hakkını inkar etmiyorum. Ancak bu ülke ciddi ve sıklıkla uluslararası hukuku ihlal ediyor. Uluslararası Çcouk Hakları Sözleşmesi ile İşkence Sözleşmesi'ni ihlal ediyor" diye konuştu.

"Dünyada zenginliğin dağılımı konusunda da endişeli olduğunu" söyleyen eski Hollanda Başbakanı, "Nüfusun küçük bir kısmı neredeyse tüm refahı tüketiyor. Bu şaşırtıcı ve korkutucu" dedi.

Hollanda'nın eski muhafazakar başbakanı Dries van Agt: Müslümanların duygularını daha fazla dikkate almalıyız

Demokrat Parti, Hristiyan, Peygamber, Hollanda, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hollanda'nın eski muhafazakar başbakanı Dries van Agt: Müslümanların duygularını daha fazla dikkate almalıyız - Son Dakika Dünya

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