Son Dakika Haberleri: Hollanda'nın Irak'ta IŞİD ile mücadelesinde 70 sivili öldürdüğü iddiası
Son Dakika Dünya Hollanda'nın Irak'ta IŞİD ile mücadelesinde 70 sivili öldürdüğü iddiası

Hollanda'nın Irak'ta IŞİD ile mücadelesinde 70 sivili öldürdüğü iddiası

1 saat önce

Irak'ta IŞİD ile 2015'te mücadele eden ve koalisyon güçleri içinde yer alan Hollanda'nın yaptığı hava operasyonlarında, 70 sivilin hayatını kaybettiği iddia edildi

Hollanda'nın Irak'ta IŞİD ile mücadelesinde 70 sivili öldürdüğü iddiası, System.String[]

Irak'ta IŞİD ile 2015'te mücadele eden ve koalisyon güçleri içinde yer alan Hollanda'nın yaptığı hava operasyonlarında, 70 sivilin hayatını kaybettiği iddia edildi.


Kamu yayın kuruluşu NOS ve NRC gazetesi tarafından Hollanda, Irak ve ABD'de yapılan bir araştırmayla ilgili haber yayımlandı.

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Hollanda, Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:27 
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