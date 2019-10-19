Hollanda'nın Irak'ta IŞİD ile mücadelesinde 70 sivili öldürdüğü iddiası
1 saat önce
Irak'ta IŞİD ile 2015'te mücadele eden ve koalisyon güçleri içinde yer alan Hollanda'nın yaptığı hava operasyonlarında, 70 sivilin hayatını kaybettiği iddia edildi
Irak'ta IŞİD ile 2015'te mücadele eden ve koalisyon güçleri içinde yer alan Hollanda'nın yaptığı hava operasyonlarında, 70 sivilin hayatını kaybettiği iddia edildi.
Kamu yayın kuruluşu NOS ve NRC gazetesi tarafından Hollanda, Irak ve ABD'de yapılan bir araştırmayla ilgili haber yayımlandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:27
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