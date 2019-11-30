Son Dakika Haberleri: Hollanda'nın Lahey kentinde bıçaklı saldırıda yaralananlar olduğu bildirildi
Son Dakika Güncel Hollanda'nın Lahey kentinde bıçaklı saldırıda yaralananlar olduğu bildirildi - Son Dakika

Hollanda'nın Lahey kentinde bıçaklı saldırıda yaralananlar olduğu bildirildi

6 saat önce

Hollanda'nın Lahey kentinde, bıçaklı saldırı sonucu yaralananların olduğu bildirildi.

Hollanda'nın Lahey kentinde bıçaklı saldırıda yaralananlar olduğu bildirildi, System.String[]

Hollanda'nın Lahey kentinde, bıçaklı saldırı sonucu yaralananların olduğu bildirildi.

Hollanda polisinden yapılan yazılı açıklamada, Lahey kentindeki Büyük Pazar Sokağı'nda bıçaklı saldırı sonucu yaralananların olduğu belirtildi.

Açıklamada, açık tenli, 45-50 yaşlarındaki saldırganın polis tarafından arandığı ifade edildi.

Yerel medyadaki haberlerde ise olayda yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Bu arada, olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibinin sevk edildiği, sokağın trafiğe kapatıldığı görüldü.

Hollanda, Lahey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hollanda'nın Lahey eyaletinde bıçaklı saldırı: 3 kişi yaralandı
Bir günde üçüncü saldırı: Brezilya'nın Rio kentinde bıçaklı bir saldırgan çok sayıda kişiyi rehin aldı Meteoroloji Doğu Anadolu'yu uyardı: Hafta sonu yoğun kar yağışı bekleniyor Etyen Mahçupyan, Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucular kurulunda yer alacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 06:17:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hollanda'nın Lahey kentinde bıçaklı saldırıda yaralananlar olduğu bildirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]