Hollanda'nın Lahey kentindeki yüzme havuzlarında tesettürlü mayo yasağı kalktı - Son Dakika
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Hollanda'nın Lahey kentindeki yüzme havuzlarında tesettürlü mayo yasağı kalktı

12.10.2022 16:38
Hollanda'nın Lahey kentindeki yüzme havuzlarında tesettürlü mayo yasağı kalktı

Hollanda'nın Lahey kentinde, yüzme havuzlarında uygulanan tesettürlü mayo yasağı kaldırıldı.

Hollanda'nın Lahey kentinde, yüzme havuzlarında uygulanan tesettürlü mayo yasağı kaldırıldı.

Algemeen Dagblad gazetesinde çıkan haberde, Lahey kentinde kızının tesettürlü mayo giymesine izin verilmeyen Müslüman bir annenin sosyal medya üzerinden, kızının sınıfla gittikleri yüzme havuzuna kabul edilmediğine dair bir paylaşımda bulunduğu ve bunun yaygın olarak paylaşıldığı belirtildi.

Annenin ayrıca yaptığı şikayetler üzerine, belediyenin, kentteki yüzme havuzu kurallarını değiştirdiği vurgulanan haberde, Lahey'deki yüzme havuzlarında tesettürlü mayo giyen kızların ve kadınların rahatlıkla yüzebileceği kaydedildi.

Haberde, annenin, kuralların değişmesi üzerine, sosyal medya hesabından, "Bundan sonra Lahey'deki çocuklar kol ve ayak bileklerine kadar likralı kumaştan yapılmış mayolarla yüzebilirler. Çok güzel." yazısını paylaştığı aktarıldı.

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Kaynak: AA

Algemeen Dagblad, Hollanda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda'nın Lahey kentindeki yüzme havuzlarında tesettürlü mayo yasağı kalktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hollanda'nın Lahey kentindeki yüzme havuzlarında tesettürlü mayo yasağı kalktı - Son Dakika
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