Hollanda'da kamyon, sokak partisine daldı: 4 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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Hollanda'da kamyon, sokak partisine daldı: 4 ölü, 8 yaralı

27.08.2022 22:38
Hollanda'da kamyon, sokak partisine daldı: 4 ölü, 8 yaralı

Hollanda'nın Nieuw Beijerland bölgesinde bir kamyonun sokak partisine dalması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Hollanda'nın Nieuw Beijerland bölgesinde bir kamyonun sokak partisine dalması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Hollanda'nın Güney Hollanda eyaletindeki Nieuw Beijerland bölgesinde bir kamyon, sokak partisine daldı. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekiplerinin sevk edilmesi üzerine yetkililer, ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Olayda yara almadan kurtulan kamyon şoförü, polis tarafından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Aracın frenlerinin bozulduğu ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tahmin ediliyor. - AMSTERDAM

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Hollanda, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hollanda'da kamyon, sokak partisine daldı: 4 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hollanda'da kamyon, sokak partisine daldı: 4 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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