Hollanda'nın Rotterdam şehrinin güneyinde yer alan Nieuw Beijerland kasabasında bir kamyonun sokak partisine dalması sonucu meydana gelen kazada bilanço artıyor. Yetkililer, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini belirtirken, polis 1'i kritik durumda olmak üzere 7 kişinin daha hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Kaynak: İHA

Rotterdam, Hollanda, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hollanda'daki kamyon kazasında can kaybı 6'ya yükseldi - Son Dakika

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