Hollanda'nın Rotterdam Limanı'nda 4 ton kokain ele geçirildi - Son Dakika

Hollanda'nın Rotterdam Limanı'nda Ekvator'dan gelen bir gemide 4 ton kokain ele geçirildi.

Rotterdam Savcılığından yapılan açıklamada, Ekvator'dan gelen bir gemideki konteyner içerisinde piyasa değeri 300 milyon avrodan fazla olan 4 ton kokaine el konulduğu belirtildi.

Açıklamada, 4 bin 425 paket içerisine gizlenmiş kokainin Anvers Limanı'ndan geldiği ve Rotterdam'daki bir meyve firmasına gönderildiği kaydedildi.

Şubat ayında Hollanda'ya gönderilmek üzere Almanya'nın Hamburg Limanı'nda Paraguay'dan gelen bir gemide 16,1 ton ve Belçika'nın Anvers Limanı'nda Panama'dan gelen bir gemide 7,5 ton kokain ele geçirilmişti.