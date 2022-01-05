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Hollanda'nın Rotterdam Limanında 4 ton 180 kilogram kokain ele geçirildi - Son Dakika

Hollanda'nın Rotterdam Limanında 4 ton 180 kilogram kokain ele geçirildi

05.01.2022 23:33
Hollanda'nın Rotterdam Limanında 4 ton 180 kilogram kokain ele geçirildi

Hollanda'nın Rotterdam Limanında, Ekvator'dan gelen bir gemide 4 ton 180 kilogram kokain ele geçirildiği bildirildi.

Hollanda'nın Rotterdam Limanında, Ekvator'dan gelen bir gemide 4 ton 180 kilogram kokain ele geçirildiği bildirildi.

Rotterdam Savcılığından yapılan açıklamada, 30 Aralık 2021'de Ekvator'dan gelen bir gemideki konteynerde muz yüklerinin arasına saklanmış 4 ton 180 kilogram kokain ele geçirildiği belirtildi.

İmha edilen kokainin Ekvator'dan Belçika'nın Anvers Limanına gönderilmek üzere yola çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Belçika polisinin olayla ilgili 5'i Belçikalı 2'si İngiltere vatandaşı toplam 7 şüpheliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Yakalanan kokainin 2021 yılında Hollanda'da bir seferde ele geçirilen en büyük miktar olduğuna dikkat çekildi.

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Rotterdam, Hollanda, Ekvador, Kokain, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hollanda'nın Rotterdam Limanında 4 ton 180 kilogram kokain ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hollanda'nın Rotterdam Limanında 4 ton 180 kilogram kokain ele geçirildi - Son Dakika
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