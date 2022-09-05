Hollanda'da "Afrika Uyum Zirvesi" gerçekleştirildi

Hollanda'nın Rotterdam şehrinde gerçekleştirilen ve Afrika'daki liderler, sektör temsilcileri ve Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerinin katıldığı "Afrika Uyum Zirvesi"nde kıtanın iklim değişikliğine nasıl hazırlanacağı ele alındı.

Mısır'da bu yıl düzenlenecek BM İklim Değişikliği Konferansı (COP27) hazırlık çalışmaları kapsamında devlet ve hükümet yetkililerini bir araya getiren ve iklim değişikliği sorunlarını, çözümlerini Afrika Kıtası özelinde ele alan ilk toplantı özelliğini taşıyan zirvede, Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde 7-18 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek COP27'ye yönelik hazırlıklar yapıldı.

Kıtadan ve Avrupa'dan birçok devlet başkanının yanı sıra, Afrika Birliği, BM, İklim Değişikliği alanında çalışan kurumların yöneticileri ve sektör temsilcilerinin yer aldığı zirvede, iklim değişikliğinin etkilerinin hafifletilmesi, kıtadaki adaptasyonu, adaptasyon çalışmalarının fonlanması, kıtada gelişmekte olan ülkelere finansal destek, iklim değişikliğinin neden olduğu kayıplar ve zararlar gibi konular müzakere edildi.

Gelişmiş ülkelerden 25 milyar dolar destek

Afrika'nın, kuraklık, fırtına, kasırga ve aşırı sıcaklıklarla mücadele ettiğine işaret edilen zirvede, Afrika'da iklim dönüşümü ve uyumu için gelişmiş ülkelerin 2025'e kadar 25 milyar dolarlık finansman sağlayacağı kaydedildi.

"Afrika'nın Uyumunu Hızlandırma Programı" kapsamında harcanacak fonun yarısının Afrika Kalkınma Bankası, Danimarka, İngiltere, Fransa, Hollanda ve Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından karşılanacağı bildirildi.

Kıtadaki ülkelerin bu fonu kuraklık ve fırtına gibi ağır hava koşullarıyla mücadele, ağaçlandırma ve bitki çeşitliliğini arttırmak için kullanacağına dikkat çekildi.

Zirvede, kıtanın küresel ısınmaya yaklaşık yüzde 3-4 bandında sebep olduğu, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 17'sine ev sahipliği yaptığı belirtildi.

Gelişmiş ülkeler 2009'da gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelesine destek olmak için 2020 itibarıyla yıllık 100 milyar dolar finansman sağlamayı taahhüt etmişti.