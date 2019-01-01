Hollanda'nın Schiphol Havalimanı'nda Terör Alarmı

Hollanda'nın Amsterdam şehrindeki Schiphol Havalimanı'nda bir kişinin "üzerimde bomba var" diye bağırması paniğe yol açtı.

Hollanda'nın Amsterdam şehrindeki Schiphol Havalimanı'nda bir kişinin "üzerimde bomba var" diye bağırması paniğe yol açtı.



Yeni yıla girmeye saatler kala Hollanda'nın Amsterdam şehrindeki Schiphol Havalimanı'nda terör alarmı verildi. Havalimanı'ndaki bir kişinin "Üzerimde bomba var" diye bağırması paniğe yol açtı. Arbedeyle birlikte Havalimanının 3 numaralı gidiş salonu kapatıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.



Havalimanında yapılan aramaların ardından havalimanının işleyişi normale döndü. Paniğin ardından polis ekipleri havalimanında güvenlik önlemlerini arttırdı. - AMSTERDAM

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