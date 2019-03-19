Hollanda'nın Utrecht Kentinde Tramvay Saldırısı - Polis: Zanlı Gökmen Tanış ile Ölenler Arasında...
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Hollanda polisi, Utrecht kentinde dün bir tramvayda düzenlenen saldırının zanlısı Gökmen Tanış ile saldırıda hayatını kaybedenler arasında doğrudan bir ilişki tespit edilemediğini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:49
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