Son Dakika Haberleri: Hollanda'nın Utrecht Kentinde Tramvay Saldırısı - Polis: Zanlı Gökmen Tanış ile Ölenler Arasında...
BBC

Hollanda'nın Utrecht Kentinde Tramvay Saldırısı - Polis: Zanlı Gökmen Tanış ile Ölenler Arasında...

43 dakika önce

Hollanda polisi, Utrecht kentinde dün bir tramvayda düzenlenen saldırının zanlısı Gökmen Tanış ile saldırıda hayatını kaybedenler arasında doğrudan bir ilişki tespit edilemediğini açıkladı.

Hollanda'nın Utrecht Kentinde Tramvay Saldırısı - Polis: Zanlı Gökmen Tanış ile Ölenler Arasında..., System.String[]
Hollanda polisi, Utrecht kentinde dün bir tramvayda düzenlenen saldırının zanlısı Gökmen Tanış ile saldırıda hayatını kaybedenler arasında doğrudan bir ilişki tespit edilmediğini açıkladı.

Açıklama, Utrecht polisinin Twitter hesabından yapıldı.

https://twitter.com/PolitieUtrecht/status/1107951976023814145

Utrecht polisi saldırıda yaşamlarını yitirenlerin 19 yaşında bir kadınla, 28 ve 49 yaşlarındaki iki erkek olduğunu da açıkladı.

Üç kişinin ağır yaralı oldukları da duyuruldu.

https://twitter.com/PolitieUtrecht/status/1107955005175332865

37 yaşındaki Türkiye doğumlu zanlı Gökmen Tanış dün Utrecht'in Oudenoor kentindeki bir evde gözaltına alınmıştı.

Hollanda'da 3 kişinin öldüğü tramvay saldırısının zanlısı Gökmen Tanış gözaltına alındı
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:49 

Polis, Hollanda, Utrecht, Dünya
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