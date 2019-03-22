Hollanda'nın Utrecht Kentinde Tramvay Saldırısı: Zanlı Gökmen Tanış'ın Gözaltı Süresi 2 Hafta...

Utrecht kentinde Pazartesi günü düzenlenen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği tramvay saldırısının zanlısı Gökmen Tanış'ın gözaltı süresi 2 hafta daha uzatıldı.

Hollanda'nın Utrecht kentinde Pazartesi günü düzenlenen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği tramvay saldırısının zanlısı Gökmen Tanış'ın gözaltı süresi 2 hafta daha uzatıldı.



Türkiye kökenli Hollanda vatandaşı Gökmen Tanış, Cuma günü Utrecht'te yargıç karşısına çıktı.



Gökmen Tanış, savcılık tarafından, "terör amaçlı katliam" ile suçlanıyor.



Savcılık, suçun boyutları ve zanlının kaçma şüphesi gözününde bulundurularak gözaltı süresinin uzatılmasını talep etmişti.



İnceleme hakimi, Tanış'ın 2 hafta daha gözaltında tutulmasına karar verdi.



Tanış bu süre içinde avukatı dışında kimseyle görüştürülmeyecek. 3 aya kadar uzatılabilir



Gökmen Tanış'ın gözaltı süresi soruşturmanın seyrine göre 90 güne kadar uzatılabilecek.



Savcılık Tanış'ın olay yerinden kaçmak için kullandığı araçta bulunan not, ailesinin cihatçı gruplarla bağlantısı ve elde edilen diğer bulgular ışığında "saldırının terör amaçlı olduğu" şüphesi üzerinde duruyor.



Tanış'ın "radikalleşmiş ideolojinin yanı sıra, kişisel sorunları bulunup bulunmadığı" da incelenecek. Bunun için Hollanda Adli Psikiyatri ve Psikoloji Enstitüsü'nden bir uzman görevlendirilecek.



Saldırı ile ilgili olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 40 yaşındaki bir diğer zanlının sorgusu da sürüyor.



24 Ekim Meydanı'ndaki bir tramvayda düzenlenen saldırıda 5 kişi de yaralanmıştı.



Ölenler anısına sessiz yürüyüş



Saldırıda yaşamını yitirenlerin anısına bu akşam Utrecht'te sessiz bir yürüyüş yapılacak.



Yürüyüşe, Başbakan Mark Rutte, bakanlar ve büyükşehir belediye başkanları da katılacak.



Göç ve İslam karşıtı sahip aşırı sağcı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar Örgütü (Pegida) de, merkez tren istasyonu önünde saat 19: 00'da başlayacak yürüyüşe katılacağını duyurdu.



Yürüyüşe katılanlar 24 Ekim Meydanı'nda saldırının düzenlendiği yere kentin simgesi olan kırmızı ve beyaz renkli çiçekler bırakacak.



Utrecht Belediyesi de ölenlerin anısına bir anıt yapılacağını açıkladı.

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