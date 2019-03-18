Son Dakika Haberleri: Hollanda'nın Utrecht Kentinde Tramvayda Silahlı Saldırı: 'Yaralılar Var'
BBC

Hollanda'nın Utrecht Kentinde Tramvayda Silahlı Saldırı: 'Yaralılar Var'

1 saat önce

Hollanda'nın Utrecht kentinde bir saldırgan tramvayda yolculara ateş açtı.

Hollanda'nın Utrecht Kentinde Tramvayda Silahlı Saldırı: 'Yaralılar Var', System.String[]
Hollanda'nın Utrecht kentinde bir saldırgan tramvayda yolculara ateş açtı. Görgü tanıkları, çok sayıda kişinin yaralandığını söylüyor.

Hollanda Televizyonu (NOS) yerel saatle 11: 00 sıralarında, kent merkezindeki 24 Ekim Meydanı'nda peş peşe silah sesleri duyulduğunu aktardı.

24 Ekim Meydanı, polis tarafından kapatıldı.

Bölgeye ambulanslar sevk edildi.

Olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ayrıntılar birazdan...
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:39 

24 Ekim, Utrecht, Hollanda, Dünya
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