Hollanda'nın Utrecht Kentindeki 24 Ekim Meydanı'nda Silahlı Saldırı Düzenlendi.
53 dakika önce
Hollanda'nın Utrecht kentindeki 24 Ekim Meydanı'nda silahlı saldırı düzenlendi.
Hollanda'nın Utrecht kentindeki 24 Ekim Meydanı'nda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralananlar olduğu bildiriliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:09 Kaynak: AA
Son Dakika! Hollanda'da Silahlı Saldırı! Yaralılar Var
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