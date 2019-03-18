Son Dakika Haberleri: Hollanda'nın Utrecht Kentindeki 24 Ekim Meydanı'nda Silahlı Saldırı Düzenlendi.

Hollanda'nın Utrecht Kentindeki 24 Ekim Meydanı'nda Silahlı Saldırı Düzenlendi.

53 dakika önce

Hollanda'nın Utrecht kentindeki 24 Ekim Meydanı'nda silahlı saldırı düzenlendi.

Hollanda'nın Utrecht Kentindeki 24 Ekim Meydanı'nda Silahlı Saldırı Düzenlendi., System.String[]
Hollanda'nın Utrecht kentindeki 24 Ekim Meydanı'nda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralananlar olduğu bildiriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:09 Kaynak: AA

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