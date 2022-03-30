Hollanda'nın Zwolle şehrinde silahlı bir saldırgan iki kişiyi öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Hollanda'nın Zwolle şehrinde silahlı bir saldırgan iki kişiyi öldürdü

30.03.2022 22:50
Hollanda'nın Zwolle şehrinde silahlı bir saldırgan iki kişiyi öldürdü

Hollanda'nın Zwolle şehrinde silahlı bir saldırgan restoranda yemek yiyen iki kişiyi öldürüp kaçtı.

Hollanda'nın Zwolle şehrinde silahlı bir saldırgan restoranda yemek yiyen iki kişiyi öldürüp kaçtı.

Hollanda polisinin yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyinde bulunan Zwolle şehrindeki bir McDonald's'a giren saldırganın ateş açtığı iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel medyada yer alan ve bir görgü tanığına dayandırılan haberde de saldırganın içeri girer girmez hedefinde bulunan iki kişiye ateş açtığı ve insanların panikle dışarı koştuğu ifade edildi.

Saldırı sırasında çocuklu ailelerin de bulunduğu restoranda çok sayıda kişinin olaya şahit olduğu kaydedildi.

Polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı ve saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

YORUMLAR
500
FIBA Europe Cup: ZZ Leiden: 71 Bahçeşehir Koleji: 77 FIBA Europe Cup: ZZ Leiden: 71 Bahçeşehir Koleji: 77 ZZ Leiden-Bahçeşehir Koleji maçının ardından ZZ Leiden-Bahçeşehir Koleji maçının ardından

Hollanda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hollanda'nın Zwolle şehrinde silahlı bir saldırgan iki kişiyi öldürdü - Son Dakika


Son Dakika
22:25 Meclis'te 7 madde kabul edildi! Seçim barajı yüzde 7'ye düştü
22:22 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 53 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 993 yeni vaka tespit edildi
22:07 ABD'li aktör Bruce Willis afazi hastalığı nedeniyle oyunculuğu bıraktı
22:03 Putin, Rus medyasına talimatı verdi: Abramoviç'i yazmayı bırakın
21:37 TOGG görücüye çıktı! Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'ne damga vurdu
21:28 Wanted grubu üyesi ünlü şarkıcı Tom Parker hayatını kaybetti
21:02 İnternet hizmeti de zamlanıyor! 1 Nisan itibariyle yüzde 67 artacak
21:01 BM, barış müzakerelerindeki rolü için Türkiye'ye teşekkür etti: Minnettarız
20:58 Sevenlerini korkuttu! Aziz Yıldırım ameliyat oldu
20:50 Milli Voleybol Takımı'nın yıldızlarından Zehra Güneş'in sevgilisiyle verdiği pozda takipçileri boy farkına takıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 22:56:37. #1.13#
SON DAKİKA: Hollanda'nın Zwolle şehrinde silahlı bir saldırgan iki kişiyi öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement