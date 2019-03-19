Son Dakika Haberleri: Hollanda Polisi: Asıl Şüpheli ile Kurbanlar Arasında Direkt Bağlantı Yok

Hollanda Polisi: Asıl Şüpheli ile Kurbanlar Arasında Direkt Bağlantı Yok

2 saat önce

Hollanda polisi Twitter hesabından, dünkü saldırıya dair gözaltına alınan 37 yaşındaki Türk şüpheli ile kurbanlar arasında direkt bir bağlantı tespit edilmediğini duyurdu.

Hollanda Polisi: Asıl Şüpheli ile Kurbanlar Arasında Direkt Bağlantı Yok, System.String[]
Hollanda polisi Twitter hesabından, dünkü saldırıya dair gözaltına alınan 37 yaşındaki Türk şüpheli ile kurbanlar arasında direkt bir bağlantı tespit edilmediğini duyurdu. Polis, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldığını duyurmuştu.

Hollanda polisi, saldırıda 19 yaşında bir genç kız ile 28 ve 49 yaşlarında 2 erkeğin hayatını kaybettiğini; 20 ve 21 yaşlarında 2 genç kız ile 74 yaşında bir adamın yaralandığını ve sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğunu açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:18 Kaynak: DHA

Twitter, Hollanda, Dünya
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