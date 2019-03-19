Hollanda Polisi: Asıl Şüpheli ile Kurbanlar Arasında Direkt Bağlantı Yok

Hollanda polisi Twitter hesabından, dünkü saldırıya dair gözaltına alınan 37 yaşındaki Türk şüpheli ile kurbanlar arasında direkt bir bağlantı tespit edilmediğini duyurdu.

Hollanda polisi Twitter hesabından, dünkü saldırıya dair gözaltına alınan 37 yaşındaki Türk şüpheli ile kurbanlar arasında direkt bir bağlantı tespit edilmediğini duyurdu. Polis, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldığını duyurmuştu.



Hollanda polisi, saldırıda 19 yaşında bir genç kız ile 28 ve 49 yaşlarında 2 erkeğin hayatını kaybettiğini; 20 ve 21 yaşlarında 2 genç kız ile 74 yaşında bir adamın yaralandığını ve sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğunu açıkladı.

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