Hollanda'da çiftçi protestolarında 100'den fazla gözaltı - Son Dakika
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Hollanda'da çiftçi protestolarında 100'den fazla gözaltı

16.08.2022 12:05
Hollanda'da çiftçi protestolarında 100'den fazla gözaltı

Hollanda polisi çiftçi protestolarında çıkan olaylar sebebiyle 100'den fazla çiftçinin gözaltına alındığını duyurdu.

Hollanda polisi çiftçi protestolarında çıkan olaylar sebebiyle 100'den fazla çiftçinin gözaltına alındığını duyurdu.

Polisten yapılan yazılı açıklamada, 22 Temmuz'dan bu yana düzenlenen çiftçi protestolarındaki gözaltı ve para cezası rakamları açıklandı.

Söz konusu olaylarda yapılan gözaltı ve cezaların ayrıca hesaplanmadığı belirtilen açıklamada, tahmin edilen gözaltı sayısının 100'den fazla ve bu kişilerin çoğunun 30 yaşın altında olduğu bildirildi.

Gözaltı gerekçesi olarak söz konusu kişilerin yolları tıkama, yollara tezek ve çöp atma, saman balyalarını yakmaları gösterildi.

Ayrıca trafiği yavaşlatmaktan 186, trafiği durdurmaktan 212 olmak üzere toplam 700'den fazla para cezası kesildiğine dikkat çekildi.

Binlerce çiftliğin kapanması öngörülüyor

Hollanda'da, temmuzdan bu yana, hükümetin azot salınımı protestolarını protesto eden çiftçiler, yolları kapatmış, gıda merkezlerinin önlerini tıkamış ve yollara tezek ve saman dökmüştü.

Büyük oranda azot emisyonuna sebep olduğu gerekçesiyle hükümetin inek sayısını azaltma kararına karşı çıkan çiftçiler, 22 Haziran'da Stroe kentinde bugüne kadarki gösterilerin en büyüğünü hayata geçirmişti.

Hükümet, yerel mahkemelerin iklim değişikliği hedeflerinin gerisinde kaldığı gerekçesiyle verdiği ihlal kararlarının ardından ülkenin çoğu bölgesinde azot emisyonunu 2030'a kadar yüzde 50, bazı bölgelerinde ise yüzde 70 ve 95 azaltma hedefi koymuştu.

Hollanda Maliye Bakanlığına dayandırılan verilere göre, ülkede 2030 yılına kadar azot emisyonunu azaltmaya yönelik hedefler nedeniyle 11 bin 200 çiftliğin kapanması öngörülüyor.

17 bin 600 çiftliğin ise mevcut hayvan sayısını üçte birden fazla azaltması bekleniyor.

Hükümet yetkilileriyle çiftçilerin temsilcileri arasındaki görüşmelerin ilki 5 Ağustos'ta yapılmıştı.

Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) eski milletvekili Johan Remkes'in ara buluculuğunda Utrecht şehrinde gerçekleşen görüşmede Başbakan Mark Rutte ve diğer kabine üyeleri de yer almıştı.

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Kaynak: AA

Hollanda, Hükümet, Güncel, Son Dakika

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