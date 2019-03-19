Hollanda Polisi: Saldırı ile Alakalı 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
1 saat önce
– Hollanda polisi 3 kişinin öldürülüp, 5 kişinin de yaralandığı saldırı ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.
– Hollanda
polisi 3 kişinin öldürülüp, 5 kişinin de yaralandığı saldırı ile ilgili Twitter
hesabından açıklama yaptı.
Hollanda polisi, dün Utrecht
kentinde yaşanan saldırıyla bağlantılı 3 şüphelinin gözaltına alındığını ve sorgularının sürdüğünü duyurdu.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:01 Kaynak: DHA
ABD'li Rapçi OG Maco, Et Yiyen Bakteri Kaptı
Usta Oyuncu Ümit Yesin'in Ölümü Sanat Dünyasını Yasa Boğdu
Hayatını Kaybeden Usta Oyuncu Ümit Yesin'in Son Paylaşımındaki Ayşen Gruda Detayı Yürek Burktu
Hayatını Kaybeden Usta Oyuncu Ümit Yesin Kimdir?