Son Dakika Haberleri: Hollanda Polisi: Saldırı ile Alakalı 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Hollanda Polisi: Saldırı ile Alakalı 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

1 saat önce

– Hollanda polisi 3 kişinin öldürülüp, 5 kişinin de yaralandığı saldırı ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Hollanda Polisi: Saldırı ile Alakalı 3 Şüpheli Gözaltına Alındı, System.String[]
Hollanda polisi 3 kişinin öldürülüp, 5 kişinin de yaralandığı saldırı ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Hollanda polisi, dün Utrecht kentinde yaşanan saldırıyla bağlantılı 3 şüphelinin gözaltına alındığını ve sorgularının sürdüğünü duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:01 Kaynak: DHA

Twitter, Hollanda, Dünya
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