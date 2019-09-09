Son Dakika Haberleri: Hollanda polisi: silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
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Hollanda polisi: silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

13 dakika önce

Hollanda'nın Dordrecht şehrinde silahlı bir kişinin açtığı ateşte 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise ağır yaralandığı bildirildi.

Hollanda polisi: silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı, System.String[]
Hollanda'nın Dordrecht şehrinde silahlı bir kişinin açtığı ateşte 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise ağır yaralandığı bildirildi.


Yetkililer, saldırının bir evde gerçekleştiği ve bir kişinin ailesini öldürdüğünden şüphelendiklerini bildirdi. Şüpheli kişinin polis olabileceği duyuruldu.


Hollanda polisi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda 3 kişinin öldüğünü, bir kişinin de ağır  yaralandığını duyurdu.


Dordrecht Belediye Başkanı Wouter Kolff da sosyal medya hesabından 'çok ciddi bir silahlı saldırı' ile karşı karşıya olduklarını ve olay yerine gittiğini duyurdu.


Yerel medya, polisin olayın meydana geldiği sokakta bulunduğunu duyurdu.


Hollanda, Polis, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:55 Kaynak: DHA
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