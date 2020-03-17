Hollanda, Polonya ve Türk polisi 2 ton 400 kilo eroin ele geçirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hollanda, Polonya ve Türk polisi 2 ton 400 kilo eroin ele geçirdi - Son Dakika

Hollanda, Polonya ve Türk polisi 2 ton 400 kilo eroin ele geçirdi

6 saat önce

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), Hollanda, Polonya ve Türk polisinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde Orta Doğu'dan Avrupa'ya götürülen 2 ton 400 kilogram eroinin ele geçirildiğini duyurdu.

Hollanda, Polonya ve Türk polisi 2 ton 400 kilo eroin ele geçirdi, System.String[]

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), Hollanda, Polonya ve Türk polisinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde Orta Doğu'dan Avrupa'ya götürülen 2 ton 400 kilogram eroinin ele geçirildiğini duyurdu.

Europol'den yapılan açıklamada, tırların içinde gıda ambalajlarına ve inşaat malzemeleri içine saklanmış 2 ton 400 kilogram eroinin Hollanda'ya götürülmek üzere yakalandığı belirtildi.

Operasyonlar sonucu Türkiye, Hollanda, Belçika ve Polonya'da uyuşturucuyu taşıyan suç örgütü üyesi toplam 13 kişinin tutuklandığı kaydedildi.

Hollanda, Polonya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:02 Kaynak: AA
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