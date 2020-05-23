Hollanda Rotterdam'daki Laurenskerk Kilisesi'nde çanla "Uzun ince bir yoldayım" yoldayım türküsü çalındı

Hollanda'nın Rotterdam kentinde bulunan Grote of Sint-Laurenskerk Kilisesi'nde Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayım" türküsünün çanla çalınması hem şaşkınlık yarattı hem de sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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