Hollanda Rotterdam'daki Laurenskerk Kilisesi'nde çanla "Uzun ince bir yoldayım" yoldayım türküsü çalındı - Son Dakika
Hollanda Rotterdam'daki Laurenskerk Kilisesi'nde çanla "Uzun ince bir yoldayım" yoldayım türküsü çalındı
Hollanda'nın Rotterdam kentinde bulunan Grote of Sint-Laurenskerk Kilisesi'nde Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayım" türküsünün çanla çalınması hem şaşkınlık yarattı hem de sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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23.05.2020 21:36:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hollanda Rotterdam'daki Laurenskerk Kilisesi'nde çanla "Uzun ince bir yoldayım" yoldayım türküsü çalındı - Son Dakika