Hollanda Rotterdam'daki Laurenskerk Kilisesi'nde çanla "Uzun ince bir yoldayım" yoldayım türküsü çalındı - Son Dakika

Hollanda Rotterdam'daki Laurenskerk Kilisesi'nde çanla "Uzun ince bir yoldayım" yoldayım türküsü çalındı

Hollanda'nın Rotterdam kentinde bulunan Grote of Sint-Laurenskerk Kilisesi'nde Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayım" türküsünün çanla çalınması hem şaşkınlık yarattı hem de sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Hollanda Rotterdam'daki Laurenskerk Kilisesi'nde çanla Uzun ince bir yoldayım yoldayım türküsü çalındı

Yaşam, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 09:22 

Son Dakika Dünya Hollanda Rotterdam'daki Laurenskerk Kilisesi'nde çanla 'Uzun ince bir yoldayım' yoldayım türküsü çalındı - Son Dakika Dünya

Son Dakika

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