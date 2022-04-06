Hollanda Ruslara ait 13 yata el koydu - Son Dakika

Hollanda, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar kapsamında yapım aşamasında ve bakımda olan, Ruslara ait 13 yata el koydu.

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, yaptığı yazılı açıklamada, Hollanda gümrüğü tarafından ülkedeki 5 yat üreticisinde bulunan toplam 13 yatın, sıkı denetim altına alındığını belirtti.

Hoekstra, yapım aşamasında olan ve aralarında 35 metreden uzun 12 yatın bulunduğunu, birinin ise bakımda olan bir yat olduğunu ifade etti.

Yapım aşamasında olan yatların mülkiyet yapılarının araştırılmakta olduğunu ifade eden Hoekstra, yatların, AB yaptırım listesinde bulunan Ruslara ait olmadığını kaydetti.

Bakan Hoekstra, bakımdaki yatın ise AB'nin yaptırım listesinde adı geçen bir kişiyle ilişkisinin araştırıldığını, 13 yatın tamamının kullanılmasına ve ülkeyi terk etmesine izin verilmediğini bildirdi.

Wopke Hoekstra ayrıca, ülkede bu zamana kadar Ruslara ait 516 milyon avro değerinde varlığın dondurulduğu ve 155 milyon avroluk işlemin bloke edildiği bilgisini de paylaştı.