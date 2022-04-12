Hollanda, Ruslara ait 6 yata daha el koydu - Son Dakika
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Hollanda, Ruslara ait 6 yata daha el koydu

12.04.2022 21:49
Hollanda, Ruslara ait 6 yata daha el koydu

Hollanda, Rusya ve Beyaz Rusya'ya uygulanan yaptırımlar kapsamında, geçen hafta Ruslara ait 6 yata daha el koydu.

Hollanda, Rusya ve Beyaz Rusya'ya uygulanan yaptırımlar kapsamında, geçen hafta Ruslara ait 6 yata daha el koydu.

Hollanda Gümrüğünden yapılan yazılı açıklamada, ülkede 9 yat üreticisi ve satıcılarında bulunan 19 Rus yatının sıkı denetim altında olduğu belirtildi.

Açıklamada, Rusya ve Beyaz Rusya'ya uygulanan yaptırımlar kapsamında Ruslara ait sıkı denetim altına alınan 13 yatın yanı sıra 6 yata daha el konulduğu ifade edildi.

En küçüğünün 8,5 metre, en büyüğünün ise 120 metre uzunluğunda olan yatların tamamının kullanılmasına ve ülkeyi terk etmesine izin verilmediği kaydedilen açıklamada, denetim altında test için denize açılabileceği bilgisi paylaşıldı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, 6 Nisan'da yaptığı açıklamada, ülkedeki 5 yat üreticisinde bulunan toplam 13 Rus yatının sıkı denetim altına alındığını bildirmişti.

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Hollanda, Belarus, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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