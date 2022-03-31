Hollanda, Rusya'ya karşı kısa vadede enerji boykotu uygulamayacak - Son Dakika
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Hollanda, Rusya'ya karşı kısa vadede enerji boykotu uygulamayacak

31.03.2022 15:38
Hollanda, Rusya'ya karşı kısa vadede enerji boykotu uygulamayacak

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Rusya'ya karşı kısa vadede enerji boykotu uygulanmayacağını söyledi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Rusya'ya karşı kısa vadede enerji boykotu uygulanmayacağını söyledi.

Kamu yayın kuruluşu NOS'ta çıkan haberde Rutte'nin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in bugün Hollanda parlamentosunda yaptığı çevrim içi hitabında, Rusya'yla tüm ticaretin durdurulması ve ülkesine daha fazla silah yardımı yapılması talebine yanıt verdi.

Hollanda'nın Rusya'ya karşı yaptırım paketinin "daha önce görülmemiş" bir şekilde olduğuna dikkat çeken Rutte, "Ama insanımızı ısıtmaya devam edebilmemiz ve temel sanayilerimizin çalışmaya devam etmesi de önemli. Hollanda, bir an önce Rus gazına bağımlı olmaktan kurtulmayı hedefliyor ancak bu kısa vadede mümkün olmayacak. Tüm çıkarları göz önünde bulundurmalıyız." dedi.

Rutte, Zelenskiy'in Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin hızlandırılması talebi için de bunun söz konusu olamayacağını ifade etti.

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Mark Rutte, Hollanda, Enerji, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hollanda, Rusya'ya karşı kısa vadede enerji boykotu uygulamayacak - Son Dakika


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