Hollanda salgında eski önlemlere geri döndü, maske ve mesafe kuralı sıkılaştırarak geri getirildi - Son Dakika

Geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte ve Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, düzenledikleri basın toplantısında, aralarında sosyal mesafe kuralının da olduğu bir dizi kısıtlamanın 6 Kasım'dan itibaren uygulamaya gireceğini bildirdi.

AŞILAMAYA RAĞMEN VAKALAR ARTIYOR

Aşılama oranında yüzde 85'lik orana ulaşılmasına rağmen günlük vaka sayılarının ekim başından beri artış gösterdiğini belirten Rutte, yeni düzenlemelere aşılıların da uyması gerektiği uyarısında bulundu.

KURALLAR GERİ GELDİ

Rutte, açık-kapalı alanlarda ve kalabalık mekanlarda maske kuralının geri getirildiğini vurguladı, 3 Kasım itibarıyla mesailerin en az yarısının evden yapılması tavsiyesinde bulundu.

"SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKEBİLİR"

Rutte, işverenlerin çalışanlarına koronavirüs kartı sormasını sağlayacak yasal düzenleme üzerinde çalışıldığını kaydetti.

Aşılanmayanların er ya da geç koronavirüse yakalanacağını dile getiren Sağlık Bakanı Jonge, vaka sayılarındaki artışın devam etmesi durumunda sağlık sisteminin hastanelerdeki yoğunluğu karşılayamayabileceğine dikkati çekti.

İŞTE 6 KASIM'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK ÖNLEMLER

Koronavirüs kartı uygulamasının geçerli olmadığı tüm alanlarda maske takma kuralı geri getirildi. Tüm mağazalar, toplu taşıma, kütüphaneler, belediye binaları ve süpermarketlerde maske takmak tekrar zorunlu oldu. 25 Eylül'de kaldırılan 1,5 metrelik sosyal mesafe tekrar uygulanmaya başlayacak.

KORONAVİRÜS KARTI UYGULAMASININ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Daha önce restoran ve kafelerin kapalı alanları, tiyatrolar ve stadyumlarla sınırlı tutulan koronavirüs kartı uygulaması müzeler, hayvanat bahçeleri, eğlence parkları, spor salonları, yüzme havuzları ve kafelerin açık alanlarını kapsayacak şekilde genişletildi. 18 yaşın altındakilere yönelik spor etkinlikleri koronavirüs kartı uygulamasından muaf tutuldu.

Öte yandan basın açıklaması sırasında bir grup protestocu geri getirilen önlemlere tepki gösterdi. Hollanda polisi Twitter'dan yaptığı açıklamada Lahey'deki Turfmark meydanının toplantı ve gösteri için yasak bölge ilan edildiğini açıkladı.