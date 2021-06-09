Üye Girişi
Hollanda savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi - Son Dakika

Hollanda savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi

09.06.2021 10:34
Hollanda savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi, System.String[]

Marmara Denizinden İstanbul Boğazına gelen Hollanda donanmasına ait savaş gemisi Sarayburnu Limanı'na demirledi.

Marmara Denizinden İstanbul Boğazına gelen Hollanda donanmasına ait savaş gemisi Sarayburnu Limanı'na demirledi. İngiliz ve Hollanda savaş gemilerinin bir süre burada kalacağı öğrenildi.

İngiliz savaş gemisinden sonra Hollanda donanmasına ait savaş gemisi sabah saatlerinde Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Gemiye Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na ait bot eşlik etti. Sarayburnu Limanı'na demirleyen İngiliz ve Hollanda savaş gemilerinin bir süre burada kalacağı öğrenildi. Savaş gemisinde askerler güvertede gezerken, turistler de sahilden onları izledi. - İSTANBUL

Hollanda savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi

Savaş Gemisi, Sarayburnu, Hollanda, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hollanda savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

10 numara arayışlarına hız veren Beşiktaş, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira için tüm imkanları seferber etti 11:55 10 numara arayışlarına hız veren Beşiktaş, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira için tüm imkanları seferber etti Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor 11:52 Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor Yine hiçbir şey anlatmıyor! Mustafa Sarıgül yeni videosuyla gündem oldu 11:44 Yine hiçbir şey anlatmıyor! Mustafa Sarıgül yeni videosuyla gündem oldu
Kurban pazarları hareketlendi! Fiyatlar hayvan başına bin lira arttı 11:37 Kurban pazarları hareketlendi! Fiyatlar hayvan başına bin lira arttı 5 gündür kayıp olan genç kız, odasının duvarına 11:32 5 gündür kayıp olan genç kız, odasının duvarına "Evden ayrılmadan nasıl ölmek istersin" yazmış Son Dakika! Esnaftan haraç kesen suç örgütüne operasyon: 30 şüpheli gözaltında 11:06 Son Dakika! Esnaftan haraç kesen suç örgütüne operasyon: 30 şüpheli gözaltında
Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu 10:42 Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu! 10:22 Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu!

Son Dakika Haberleri
12:03 Fenerbahçe için bomba iddia! Aykut Kocaman'ı takımın başına geçecek
11:51 Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor
11:43 Yine hiçbir şey anlatmıyor! Mustafa Sarıgül yeni videosuyla gündem oldu
11:37 Kurban pazarları hareketlendi! Fiyatlar hayvan başına bin lira arttı
11:32 Fenomen Alp Kılınç, Hande Erçel'in açtığı davayı kaybetti! Kılınç'tan çok konuşulacak paylaşım: Sadakam olsun
11:31 5 gündür kayıp olan genç kız, odasının duvarına "Evden ayrılmadan nasıl ölmek istersin" yazmış
11:11 El Salvador Bitcoin'i yasal hale getirdi! Resmi para birimi yaptılar
11:05 Son Dakika! Esnaftan haraç kesen suç örgütüne operasyon: 30 şüpheli gözaltında
11:05 ABD Dışişleri Bakanı'ndan olay yaratacak ifadeler: Türkiye NATO müttefiki gibi davranmıyor
10:59 Altının güne düşüşle başlamasının ardından gram fiyatı 523 lira seviyesinde işlem görüyor
Rögardan mavi su taştı, ilçe sakinleri tedirginlik yaşadı Rögardan mavi su taştı, ilçe sakinleri tedirginlik yaşadı         
12:01
Fenerbahçe için bomba iddia: Ali Koç takımın başına Kocaman'ı geçirecek Fenerbahçe için bomba iddia: Ali Koç takımın başına Kocaman'ı geçirecek         
11:52
Evini ateşe veren kadın, Evini ateşe veren kadın, "Bırakın yansın" diyerek arkasına bakmadan uzaklaştı         
11:49
Magandanın kurşunu minik kızın başından girip ensesinden çıktı! 2 yaşındaki kızın sol tarafı felç kaldı Magandanın kurşunu minik kızın başından girip ensesinden çıktı! 2 yaşındaki kızın sol tarafı felç kaldı         
11:39
Benzin istasyonunda araç alev topuna döndü, sürücü canını son anda kurtardı! O anlar saniye saniye görüntülendi Benzin istasyonunda araç alev topuna döndü, sürücü canını son anda kurtardı! O anlar saniye saniye görüntülendi         
11:34
Fenomen Alp Kılınç, Hande Erçel'in açtığı davayı kaybetti! Kılınç'tan çok konuşulacak paylaşım: Sadakam olsun Fenomen Alp Kılınç, Hande Erçel'in açtığı davayı kaybetti! Kılınç'tan çok konuşulacak paylaşım: Sadakam olsun         
11:32
Kocaeli'de intihar vakası! Şehrin göbeğinde kendini asarak yaşamına son verdi Kocaeli'de intihar vakası! Şehrin göbeğinde kendini asarak yaşamına son verdi         
11:03
Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu         
10:40
İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!         
10:08
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam         
09:58
AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir         
09:52
Şişeyi görmek isteyen bile var! Aşı olmaya gelenler istekleriyle hemşireleri canından bezdirdi Şişeyi görmek isteyen bile var! Aşı olmaya gelenler istekleriyle hemşireleri canından bezdirdi         
09:40
Üzerine kaynar su dökülen Gonca Vuslateri, yanık bacağının son halini gösterdi Üzerine kaynar su dökülen Gonca Vuslateri, yanık bacağının son halini gösterdi         
09:17
Farah Zeynep Abdullah'tan Masumlar Apartmanı'na duygusal veda: İnci'nin yolculuğu burada bitti Farah Zeynep Abdullah'tan Masumlar Apartmanı'na duygusal veda: İnci'nin yolculuğu burada bitti         
09:17
Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz         
09:11
Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin         
00:04
Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı         
18:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 12:06:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hollanda savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement