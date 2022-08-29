ABD'de vurulan Hollandalı komando hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de vurulan Hollandalı komando hayatını kaybetti

29.08.2022 11:07
ABD'de vurulan Hollandalı komando hayatını kaybetti

Hollanda Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz cuma gecesi ABD'ye eğitime giden ve kaldıkları otelin önünde açılan ateş sonucu yaralanan Hollandalı 3 komandodan birinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hollanda Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz cuma gecesi ABD'ye eğitime giden ve kaldıkları otelin önünde açılan ateş sonucu yaralanan Hollandalı 3 komandodan birinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD'nin Indiana eyaletinde yer alan Indianapolis kentine geçtiğimiz cuma gecesi eğitime giden 3 Hollandalı komando kaldıkları otelin önünde açılan ateş sonucu yaralanmıştı. Hollanda Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaralı 3 komandodan birinin hayatını kaybettiği belirtildi. Olayla ilgili detay vermeyen bakanlık, yaralı 2 komandonun durumunun stabil olduğunu duyurdu.

Bir polis memuru basına verdiği demeçte, "Şu anda açıklamaya hazır olduğumuz bilgi, bunun otel içinde meydana gelen bir şey olmadığı. Başka bir yerde olduğuna inandığımız daha önceki bir kavgaydı. Hampton'ın içinde olmadı, asıl olay dışarıdaydı" demişti. - AMSTERDAM

YORUMLAR
500
ABD'li rapçi Lil Baby, NBA yıldızı James Harden'a doğum günü hediyesi olarak 4.5 milyon TL nakit para verdi ABD'li rapçi Lil Baby, NBA yıldızı James Harden'a doğum günü hediyesi olarak 4.5 milyon TL nakit para verdi Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao: 'ABD gemilerinin geçişi seyrüsefer serbestisi değil, mülke tecavüz' Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao: 'ABD gemilerinin geçişi seyrüsefer serbestisi değil, mülke tecavüz' ABD'li yüzlerce atlet 'çamur koşusunda' ter döktü ABD'li yüzlerce atlet 'çamur koşusunda' ter döktü
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Hollanda, Komando, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de vurulan Hollandalı komando hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:08 MHP Genel Merkezi'nde Bahçeli ile görüşen Alaattin Çakıcı, "Af konusu görüşüldü" iddialarını yalanladı
16:52 Ankaragücü'nde yeni teknik direktör Ömer Erdoğan oldu
16:36 A Milli Erkek Basketbol Takımımızın EuroBasket 2022 kadrosu açıklandı
16:33 Sezonun ilk yayınına başlayan Müge Anlı, eşinden gelen çiçekteki notu okuyarak aşkını haykırdı
16:16 Kütahya'daki toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Utanmadan sıkılmadan 'İşsizlik var' diyorlar, ne işsizliği ya?
16:08 THK Üniversitesi, eski rektör Ünsal Ban hakkında geçen yıl çok sayıda soruşturma açıldığını bildirdi
15:51 Şahan Gökbakar'dan Gülşen açıklaması: Serbest bırakılmamış ki
15:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım Kredi Kooperatiflerinin sayısını 3 bine çıkaracağız
15:34 Adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Sörloth, yeniden Real Sociedad'a kiralandı
15:35 Türkiye, Boğazlardan geçiş ücretine 40 yıl sonra zam yaptı! Ücret 5 kat artırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 17:17:24. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de vurulan Hollandalı komando hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement