ABD'ye eğitime gelen Hollandalı 3 komando vuruldu - Son Dakika
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ABD'ye eğitime gelen Hollandalı 3 komando vuruldu

28.08.2022 20:02
ABD'ye eğitime gelen Hollandalı 3 komando vuruldu

Hollanda Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz cuma gecesi ABD'ye eğitime giden Hollandalı 3 komandonun kaldıkları otelin önünde açılan ateş sonucu yaralandığı aktarıldı.

Hollanda Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz cuma gecesi ABD'ye eğitime giden Hollandalı 3 komandonun kaldıkları otelin önünde açılan ateş sonucu yaralandığı aktarıldı.

ABD'de açılan ateş sonucu Hollandalı komandolar vuruldu. Hollanda Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz cuma gecesi ABD'nin Indiana eyaletinde yer alan Indianapolis'e eğitime giden Hollandalı 3 komandonun kaldıkları otelin önünde açılan ateş sonucu yaralandığı aktarıldı.

Komandolardan 1'inin sağlık durumunun kritik olduğu ifade edilen açıklamada, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi. Olayla ilgili henüz kimse gözaltına alınmadı.

Bir polis memurunun basına verdiği demeçte, "Şu anda açıklamaya hazır olduğumuz bilgi, bunun otel içinde meydana gelen bir şey olmadığı. Başka bir yerde olduğuna inandığımız daha önceki bir kavgaydı. Hampton'ın içinde olmadı, asıl olay dışarıdaydı" dedi. - AMSTERDAM

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Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Hollanda, Indiana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'ye eğitime gelen Hollandalı 3 komando vuruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'ye eğitime gelen Hollandalı 3 komando vuruldu - Son Dakika
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